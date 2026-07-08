Piero Hincapié explica por qué la Selección de Ecuador “fracasó” en el Mundial 2026: “Cada partido es…”

Piero Hincapié no dudó y contó cómo la Selección de Ecuador se vio afectada en este Mundial 2026.

Aún es duro el golpe para la hinchada ecuatoriana de lo que fue aquella caída de ‘La Tri’ en el Mundial 2026. El equipo de Beccacece llegaba con importantes expectativas a ese torneo, pero se fue eliminado en 16avos. Piero Hincapié, uno de los referentes, contó qué pasó.

En un conversatorio realizado por una de las marcas que auspicia a Piero Hincapié, el central ecuatoriano comentó que el Mundial es muy complicado y este fue un factor que les afectó. Además, el central tricolor explicó que esto es una enseñanza para los siguientes torneos.

“Como grupo nos deja una enseñanza grande. Un Mundial es muy difícil, las cosas no son fáciles, cada partido es una final. Yo creo que eso nos llevamos y nos va a hacer fuertes de aquí hasta el próximo campeonato, que es una Copa América”, comentó el central ecuatoriano.

Además, Hincapié también se refirió al episodio de su expulsión con Santiago Giménez, y comentó que se había olvidado que no se podía tapar la boca. No obstante, entre risas, el jugador ecuatoriano prefirió no decir que le estaba gritando al delantero mexicano.

Piero Hincapié habla sobre tarjeta roja y expulsión que tuvo ante México, tras taparse la boca 🟥🫣



Aunque no quiso decirnos qué le dijo 😅@pierohincapie @Pronacaec @bochadeportes14 pic.twitter.com/XSnpLQOk98 — Mishell Báez (@MishellBaezT) July 8, 2026

La Selección de Ecuador dejó muy amargada a gran parte de su hinchada, tras ser eliminados en los 16avos del Mundial 2026. Y aunque la Copa del Mundo dejó la victoria histórica ante Alemania en la zona de grupos, también quedó la sensación de que el equipo pudo dar más.

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Los números de Piero Hincapié en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo, Piero Hincapié jugó los 4 partidos de la Selección de Ecuador en el Mundial. El central sumó más de 300 minutos, una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. No pudo marcar goles ni dar asistencias. Se notó que llegó al límite desde lo físico, tras una extenuante temporada con Arsenal.

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