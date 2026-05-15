¡Última hora! FIFA decidió y la Selección de Ecuador tiene un nuevo convocable para el Mundial 2026

Con el ok de la FIFA, la Selección de Ecuador ha sumado un nuevo jugador elegible para ser convocado de cara al Mundial 2026.

La Selección de Ecuador ha recibido una buena noticia de cara a sus posibilidades en el Mundial 2026. La FIFA dio el ok y hay un nuevo jugador elegible para la ‘Tri’ de cara a la Copa del Mundo.

La FIFA informó a la FEF y colgó la información en su página web que Omar Carabalí, arquero ecuatoriano nacionalizado chileno, podrá ser elegible por la ‘Tri’. Es un elemento que podría reforzar uno de los puestos que mantiene dudas en el tercer cupo.

Sebastián Beccacece confirmó que es un jugador que viene siguiendo hace tiempo y por pedido del DT argentino la FEF hizo las averiguaciones respectivas para ver si es convocable. Carabalí tendría muchas posibilidades de ser el tercer arquero de Ecuador.

Omar Carabalí, ecuatoriano de nacimiento, ha jugado como juvenil en la Selección de Chile y también fue considerado por la mayor, sin embargo no ha debutado.

Por ahora, parece que solo Hernán Galíndez y Gonzalo Valle están fijos en el arco. En semanas recientes nombres como Javier Burrai, David Cabezas,

‘La Tri’ ya tiene claro su fixture para jugar el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

Publicidad

Autorización FIFA Omar Carabalí

En resumen