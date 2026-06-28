James Rodríguez habló luego del 0-0 entre Colombia vs. Portugal. Además de analizar el juego de los suyos, no dudó en señalar la superioridad mostrada ante los lusos.

Colombia no pudo pasar del empate sin goles ante Portugal, a pesar de que tuvieron las ocasiones más claras para quedarse con los tres puntos. Fue el último encuentro del Grupo K del Mundial 2026 y las expectativas eran realmente muy altas, lo cual ahora queda en evidencia gracias a un análisis por parte de James Rodríguez al referirse al equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo.

En una conversación con ‘Win Sports‘ luego de la igualad 0-0 entre Colombia vs. Portugal en el Estadio Miami, James Rodríguez aseguró que el equipo cafetero se mostró muy bien durante el encuentro disputado ya que la intensidad fue parte del trámite. Eso sí, evidenció que se preparan para lo que se les viene y de pasó reveló que fueron capaces de poner en aprietos a uno de los favoritos del torneo.

“Creo que los hemos hecho sufrir porque hicimos un partido bueno. Me quedó con todo. Hemos hecho un partido importante, con intensidad, con muchos pases y con mucha posesión también. Hay que estar tranquilos. Hoy para nosotros fue un partido más, aunque obviamente era un rival grande y aún quedan muchos partidos. Queremos ir hasta el último día y va a ser duro”; declaró James Rodríguez respecto al trámite del duelo frente a Portugal.

🇨🇴⚽”Creo que los hemos hecho sufrir. Fue un partido bueno, con intensidad y con mucha posesión. Hay que estar tranquilos, todavía quedan muchos partidos y queremos ir hasta el final” James Rodríguez, volante de la selección Colombia.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/WMlGC7tbPv — Win Sports (@WinSportsTV) June 28, 2026

James Rodríguez y Cristiano en un cruce muy amigable en el Colombia vs. Portugal del Mundial 2026

En la previa del partido entre Colombia vs. Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026, las cámaras de la transmisión oficial se fueron con dos de los protagonistas más importantes de la jornada. Así es, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se saludaron de manera muy afectuosa en el túnel que deriva en la salida oficial de las selecciones para la respectiva entonación de los himnos.

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Con un abrazo enfundado y rostros de aprecio, los cracks de Colombia y Portugal evidenciaron que la amistad perdura a través de los años. Recordemos que James Rodríguez y Cristiano Ronaldo fueron compañeros en Real Madrid durante tres temporadas (2014-15, 2015-16 y 2016-17). Ayer se reencontraron en el Estadio Miami luego de varios años y demostraron la fraternidad que existe.

¡HERMOSO ABRAZO ENTRE JAMES RODRÍGUEZ Y CR7!



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DATOS CLAVES

Colombia y Portugal empataron 0-0 en el Estadio Miami , cerrando así su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 .

empataron 0-0 en el , cerrando así su participación en la fase de grupos del . Tras el partido, James Rodríguez valoró el nivel y la intensidad del equipo cafetero, asegurando que lograron hacer “ sufrir ” a la escuadra lusa y reafirmando el objetivo de llegar hasta el último día del torneo.

valoró el nivel y la intensidad del equipo cafetero, asegurando que lograron hacer “ ” a la escuadra lusa y reafirmando el objetivo de llegar hasta el último día del torneo. En la previa del encuentro, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo protagonizaron un cálido reencuentro en el túnel de vestuarios, demostrando la gran amistad que mantienen desde su etapa como compañeros en el Real Madrid.