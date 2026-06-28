Llegó a más de 2.4 millones de reproducciones: La lección de Puerta, Lerma y Arias a Cristiano Ronaldo

¿Es imposible pasar por el mediocampo colombiano? Conoce la monumental lección de Puerta, Lerma y Arias a Cristiano Ronaldo con 2.4 millones de vistas.

Bajo la premisa que en la cancha todos son iguales y no hay por qué temerle a las grandes leyendas del fútbol, tres jugadores de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias, le dieron una lección a Cristiano Ronaldo que le dio la vuelta al Mundial 2026 con más de 2.4 millones de reproducciones en X.

¡A los hechos! El entrenador Néstor Lorenzo declaró luego del empate 0-0 entre Colombia y Portugal que le había dado la orden a Dávinson Sánchez de no descuidar a Cristiano en el área. ¿Y quién era el responsable de hacerlo cuando CR7 saliera del área? Se distribuyeron la tarea de gran manera.

Cristiano Ronaldo salió a recibir un balón para tirar una pared con Bruno Fernandes, pero cuando intentaba entrar al área de la Selección Colombia, apareció Gustavo Puerta con un empujón por la espalda. Hay que admitirlo, el árbitro Alireza Faghani tenía que sancionar falta, pero… ¡Ahí no iba a parar el rigor ante CR7!

La lección de Puerta, Lerma y Arias a Cristiano Ronaldo que la rompe en redes

Puerta, Arias y Lerma contra Cristiano Ronaldo. (Foto: X / @AnkurMessi_)

Luego del empujón de Puerta, Jhon Arias no dudó en cortar con falta cuando Cristiano iba en dirección al arco de Colombia con cierto grado de peligro. Luego, Jefferson Lerma apareció para darle un topetazo, lo dejó tendido en el piso y terminó la lección que, a pesar de ser una estrella, no hubo excepción para hacerle sentir el rigor del mediocampo colombiano en pleno Mundial 2026. ¡Video!

‘Ronaldo would’ve won 5 WC if he played for a South American country’



He can never survive this physicality dawgg😭😭



pic.twitter.com/z7ziNg6jfA — Ankur (@AnkurMessi_) June 28, 2026

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La baja calificación de Cristiano Ronaldo en el empate ante Colombia en el Mundial

A pesar de que no fue sustituido en los más de 90 minutos que se jugó con adición, Cristiano Ronaldo pudo hacer poco y nada en el empate 0-0 ante la Selección Colombia en la última fecha del Grupo K del Mundial. Por ese motivo, el portal ‘Sofa Score’ y la aplicación ‘BeSoccer’ le dieron 6.5 y 6.1 de calificación, respectivamente.

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