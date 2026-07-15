Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Los mejores memes de la clasificación de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección de Argentina eliminó a Inglaterra y es finalista del Mundial 2026.

Los mejores memes de la eliminación de Argentina a Inglaterra
© GettyImages/ Edit BVLos mejores memes de la eliminación de Argentina a Inglaterra

Tras el polémico y caliente partido que protagonizaron la Selección de Inglaterra contra la Selección de Argentina en las semifinales del Mundial 2026, las redes sociales no tuvieron piedad. Estos son algunos de los mejores memes del partido de la Copa del Mundo.

Los mejores memes

Estos son algunos de los mejores memes en las redes sociales donde se hizo énfasis en lo caliente del partido y en las reacciones de jugadores como Messi, Bellingham y otros:

+ Seguinos en
Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

https://x.com/nocontextfooty/status/2077481416351166492
Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España jugará contra Argentina en la final del Mundial 2026 el próximo domingo, 19 de julio de 2026. El encuentro entre ambas selecciones europeas comenzará desde las 15H00 de New York.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones