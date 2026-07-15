Los mejores memes de la clasificación de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección de Argentina eliminó a Inglaterra y es finalista del Mundial 2026.

Tras el polémico y caliente partido que protagonizaron la Selección de Inglaterra contra la Selección de Argentina en las semifinales del Mundial 2026, las redes sociales no tuvieron piedad. Estos son algunos de los mejores memes del partido de la Copa del Mundo.

Los mejores memes

Estos son algunos de los mejores memes en las redes sociales donde se hizo énfasis en lo caliente del partido y en las reacciones de jugadores como Messi, Bellingham y otros:

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Argentina vs Inglaterra en 15 min: pic.twitter.com/HeGSCbukkH — Bombillismo (@Bombillismo3) July 15, 2026

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

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https://x.com/nocontextfooty/status/2077481416351166492

Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

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Los mejores memes del partido. (Captura de pantalla)

19 faltas

3 tiros totales

Expectativa de gol casi inexistente

Dos amarillas



Los primeros 45 mins entre Inglaterra y Argentina pic.twitter.com/bQUMZQyGa5 — Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) July 15, 2026

Giuliano Simeone contra Inglaterra pic.twitter.com/JrDRAe6XIt — Fran (@frabigol) July 15, 2026

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Speed celebrando el gol de Inglaterra 😂😂😂😂 pic.twitter.com/7bRyNNsB6t — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) July 15, 2026

El himno de Inglaterra fue totalmente opacado por los hinchas cantando

“EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS”

SOMOS EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO pic.twitter.com/Fg2gsTIT6M — TUGO News (@TugoNews) July 15, 2026

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"Lautaro Martinez":

Porque apareció el 9 para DAR VUELTA EL PARTIDO MAS IMPORTANTE DEL MUNDIAL pic.twitter.com/2wPK8LR5Vr — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) July 15, 2026

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España jugará contra Argentina en la final del Mundial 2026 el próximo domingo, 19 de julio de 2026. El encuentro entre ambas selecciones europeas comenzará desde las 15H00 de New York.