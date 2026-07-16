FIFA anunció quién juega la final contra España luego de que Argentina rompiera el reglamento en semifinal

Conoce el anuncio oficial de la FIFA sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tras la polémica por el festejo de la 'Albiceleste'.

La segunda semifinal del Mundial 2026 terminó con una gran polémica que involucró el reglamento de la FIFA. Hinchas y jugadores de la Selección Argentina rompieron una regla, y ante el misterio de qué podría pasar con una posible sanción, la Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó quién juega la final contra España.

En una de esas remontadas que solo Argentina ha sabido hacer en este Mundial, solo necesitó de siete minutos para remontar un partido que perdía con Inglaterra 1-0 hasta el minuto 40 del segundo tiempo. Ahora, era momento de celebrar el 2-1, y apareció la bandera que rompió una regla de la FIFA.

Tanto los hinchas de la Selección Argentina como algunos jugadores, entre ellos Giovani Lo Celso, aparecieron con una bandera que decía “las Malvinas son argentinas”. La sección ‘E’ del segundo apartado del artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA 2026 indica que es motivo de sanción que uno o varios seguidores de una federación miembro o club adoptan la conducta del “empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva“.

El castigo que FIFA le podría poner a la AFA en el Mundial 2026

Hinchas de Argentina en el partido vs. Inglaterra. (Foto: https://www.thesun.co.uk)

El artículo 6 del Código Disciplinario de la FIFA estipula que, si la Asociación de Fútbol Argentino es sancionada por la bandera que portaron hinchas y jugadores en la semifinal del Mundial, los castigos podrían ser: advertencia, apercibimiento, multa u otra medida pecuniaria, partido a puerta cerrada, partido con un número limitado de espectadores, partido en terreno neutral, prohibición de jugar en un estadio determinado, anulación del resultado de un partido, deducción de puntos, exclusión de competiciones en curso o futuras, repetición del partido o una implementación de un plan de prevención. Entonces, ¿pueden anular la victoria de Argentina a Inglaterra? La Federación Internacional de Fútbol Asociación ya tomó una decisión.

FIFA anunció si Argentina juega la final ante España pese a romper el reglamento

“¡Argentina clasificó a su segunda final consecutiva de la Copa Mundial FIFA

en el día 32!“, anunció la Federación Internacional de Fútbol Asociación para confirmar a la ‘Albiceleste’ como el rival de España pese a la polémica que se formó por la bandera relacionada al conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

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Anuncio de FIFA sobre Argentina. (Foto: X / @FIFAcom)

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