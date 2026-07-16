Messi no dudó y le puso este apodo a España antes de la final del Mundial 2026

¿Respeto o advertencia de Leo? Messi rompió el silencio antes de la gran final del Mundial y bautizó a España con un nuevo apodo. Míralo aquí.

¡Hay final confirmada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026! La Selección Argentina jugará contra España y Lionel Messi no dudó en ponerle un apodo al rival que tendrá en su tercera final de la Copa del Mundo de la FIFA. ¿Respeto absoluto?

Messi no solo fue el jugador mejor calificado de la victoria de Argentina 2-1 ante Inglaterra en semifinal del Mundial con 8.1 de puntaje, según el portal ‘Sofa Score’; al término del encuentro también dio de qué hablar con una tendencia de declarar sin filtro.

“Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más. Meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela a quien le duela y digan lo que digan. Hoy (15 de julio), una vez más, nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos”, afirmó Leo Messi en la misma zona mixta donde le puso un apodo a España.

El apodo que Messi le puso a España antes de la final del Mundial 2026

Leo Messi y Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

En vísperas de la final del Mundial 2026 del próximo domingo 19 de julio a las 15:00 ET (16:00 ARG), Lionel Messi no dudó en bautizar a España diciendo que es una “selección enorme con grandísimos jugadores y con juego. Una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera. Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada un partido especial, una final del mundo y, obviamente, imagino que va a ser muy igualado todo”.

El premio que recibe el campeon del Mundial 2026 por ganar la final

La diferencia de premios es de 17 millones de dólares. Mientras el subcampeón gana 33 millones, el campeón del Mundial 2026 se lleva un premio de 50 millones de dólares solo por ganar la Copa del Mundo sin contar el dinero que haya acumulado durante la competición. ¿Séra Argentina o España? Ese misterio estará por resolverse…

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