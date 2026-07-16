¡Alerta en Argentina! Presidente de España asegura que serán campeones del Mundial 2026

Pedro Sánchez, presidente de España, se animó a vaticinar el resultado de la final del Mundial 2026. No lo dudó ni un segundo y ahora es tendencia.

Siempre se dice que el fútbol mueve a las masas y el Mundial 2026 no es una ninguna excepción a la regla. A pocos días de que se dispute el partido de la gran final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, apareció la opinión del presidente de España para marcar una radical postura sobre el favorito para quedarse con el título. Claramente, la respuesta no tiene mucho misterio y Argentina lo lamenta.

“Tenemos en todo el país la ilusión de ser nuevamente campeones del mundo y este domingo está al alcance de la mano, así que gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar y por hacernos soñar. Esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer. No me cabe duda que lo vamos a lograr este domingo, así que enhorabuena a todos y a todas“; declaró Pedro Sánchez.

En una manifestación pública, el presidente de España mostró un mensaje de fanatismo y a la vez de reconocimiento al gran trabajo que viene haciendo la selección de fútbol durante el Mundial 2026. No dejó pasar la oportunidad para destacar el entusiasmo que existe en el país por sumar una nueva estrella en su palmarés, así que desde ahora mismo se ve favorito por encima de Argentina.

Fuente: Getty Images.

¿El presidente Pedro Sánchez dirá presente en la gran final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina?

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Así como recientemente se pudo conocer que el presidente Pedro Sánchez se encuentra muy al pendiente de la gran final del Mundial 2026, además de sentenciar a su favorito para quedarse con el título, durante las últimas horas se pudo conocer si es que asistirá o no al Estadio Nueva York Nueva Jersey. Si bien algunas informaciones aseguran que no estará presente, otras dicen que sí.

Es más, algunos medios españoles celebran que Pedro Sánchez no vaya a la final del Mundial 2026 por motivos netamente políticos y que no necesariamente se tengan que mezclar con los deportivos. De ser finalmente así, se espera de todas maneras que el presidente de España apoye a más no poder a su selección en el partido ante Argentina que se disputará el próximo domingo 19 de julio.

🇪🇸 PEDRO SÁNCHEZ NO IRÁ A LA FINAL DEL MUNDIAL



🗣️@aitorlagunas: “La selección tiene una representación bastante alta del país. Me parece noticiable que el presidente no vaya porque no es la forma de funcionar que ha habido siempre”.



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