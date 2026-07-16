El factor negativo que comparten España y Argentina antes de la gran final del Mundial 2026

España y Argentina se estudian entre sí de cara a la final del Mundial 2026. Existe un aspecto muy similar entre ambos que muy pocos recuerdan y que podría ser clave en el duelo definitorio.

España y Argentina se preparan para el último partido del Mundial 2026. La gran final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey se encuentra a la vuelta de la esquina y desde ahora existen diversos análisis de cómo podría darse el trámite. Eso sí, en la previa podemos analizar el contexto y señalar que existe un factor ciertamente negativo que comparten ambas selecciones durante el campeonato.

Hablamos de Cabo Verde. Así es, la selección africana fue rival tanto de España como de Argentina en este Mundial 2026. Si bien se enfrentaron en distintas etapas del torneo, lo concreto es que los debutantes hicieron un gran papel complicando a estos dos equipos de una forma impensada para muchos, pero que sin duda alguna los marcó como una de las revelaciones del certamen.

En fase de grupos del Mundial 2026, en el debut de ambos equipos, España igualó 0-0 de manera sorpresiva frente a Cabo Verde en el Estadio Atlanta el pasado 15 de junio. Siendo un empate que dejó boquiabiertos a los hinchas por la realidad futbolística de las selecciones, no perdamos de vista que los africanos demostraron un buen nivel e hicieron un gran partido dentro de lo esperado.

En esta misma línea, Argentina también sufrió en demasía ante Cabo Verde. Por una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el vigente campeón padeció en demasía para vencer 3-2 a los africanos el 3 de julio en el Estadio Miami. En un duelo que se fue hasta los suplementarios, tuvo que aparecer la jerarquía albiceleste para imponerse y clasificarse a octavos.

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La gran figura de Cabo Verde que complicó a España y Argentina en el Mundial 2026

Teniendo en cuenta que tanto España como Argentina tuvo en Cabo Verde a un rival que realmente les puso las cosas muy complicadas en algún momento del Mundial 2026, no perdamos de vista que la selección africana tuvo en sus filas a una tremenda figura de la que se sigue hablando hasta el día de hoy. Así es, nos referimos específicamente a Vozinha, el arquero titular y capitán de la plantilla.

Vozinha, experimentado guardameta de 40 años que en la actualidad genera diversos intereses de fichaje a nivel internacional por sus buenas actuaciones en el Mundial 2026, fue uno de los máximos artífices de que España y Argentina no pudieran completar una jornada de ensueño en su momento. Ambas selecciones comparten el factor negativo de que sufrieron y el ‘1’ tuvo muchísimo que ver.

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