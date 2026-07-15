Bellingham antes de la inminente sanción que FIFA le pondría tras perder con Argentina: “Es desolador”

Conoce la fuerte declaración de Jude Bellingham tras la derrota de Inglaterra con Argentina y la sanción que recibiría de la FIFA en el Mundial 2026.

Llegó a la semifinal del Mundial 2026 como una de las grandes estrellas y terminó como… ¿Uno de los villanos de la historia? Jude Bellingham le pegó a Valentín ‘Colo’ Barco luego de la derrota de Inglaterra ante Argentina y ya aparecieron las primera palabras del volante antes de la inminente sanción que le pondría la FIFA.

El árbitro Ismail Elfath pitó el final del partido, Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra con un gol de Lautaro Martínez al segundo minuto de adición del segundo tiempo, y la impotencia se apoderó de Bellingham. El ‘Colo’ Barco pagó los platos rotos.

Dio un paso, caminó otro y… ¡Pum! Jude Bellingham le dio un golpe por la espalda a Valentín Barco y el Comité Disciplinario de la FIFA tuvo el argumento perfecto para sancionarlo por agredir a un adversario con un puñetazo. Ahora, era el momento de leer las primeras declaraciones de la estrella de Inglaterra tras este hecho.

“Es desolador”: Bellingham antes de la inminente sanción que FIFA le pondría

Messi y Bellingham en Argentina vs. Inglaterra. (Foto: Getty Images)

“Creo que podemos sacar muchas enseñanzas de esta experiencia. Pero es desolador, ¿sabes? Quería formar parte de una selección de Inglaterra que por fin lo lograra, que por fin cruzara la meta. Y estar aquí diciéndoles a los aficionados, lamentablemente, lo mismo que probablemente llevan oyendo años y años es realmente frustrante. Ojalá pudiera haberles dado una o dos victorias más, pero bueno, ahora mismo tengo la cabeza un poco nublada por la decepción“, sostuvo Bellingham en zona mixta tras la derrota en semifinal del Mundial 2026.

Esto gana Jude Bellingham durante el Mundial 2026 pese a perder con Argentina

Mientras juega en el Mundial 2026, todavía le queda disputar el partido por el tercer puesto ante Francia el sábado 18 de julio a las 17:00 ET, Jude Bellingham gana 44 millones de dólares entre salario (23.7 millones) y patrocinios fuera de la cancha.

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