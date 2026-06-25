Los puntajes de Ecuador vs Alemania en el Mundial 2026: Uno por uno de la Selección

Así quedaron puntuados los jugadores de la Selección de Ecuador tras este partido contra Alemania en el Mundial 2026.

Los jugadores de la Selección de Ecuador jugaron su primer gran partido del Mundial 2026, pero fue muy tarde y ya con toda la presión encima. El equipo nacional nuevamente volvió a mostrar esa intensidad que venían trabajando con Beccacece y se llevaron una victoria histórica.

Uno por Uno Ecuador va Alemania: los puntajes

Hernán Galíndez (5): El arquero ecuatoriano jugaba su último partido en el Mundial 2026 y en el único remate claro al arco fue gol de los alemanes. Después sacó algunas pelotas que llegaron más a su posición.

Alan Franco (6): Siempre respondió en la cancha, aunque Beccacece lo puso a jugar como lateral, y no en su posición natural. Estuvo rápido en los cortes y casi no filtraron por su lado

Joel Ordóñez (7): El central del futuro de Ecuador demostró ante Alemania que será el dueño de la saga en un futuro. Anuló a Havertz y también a Musiala cuando tuvo que hacerlo.

William Pacho (7): Fue nuevamente la bandera guía de Ecuador en la defensa y un jugador en el que siempre se puede confiar. Como en la final de la Champions, nuevamente pudo con Havertz.

Piero Hincapié (5): No fue un buen Mundial para Piero Hincapié que quedó expuesto en varias jugadas en defensa. No pudo como lateral en todo el torneo y Sané lo metió en varios problemas.

Publicidad

Pedro Vite (7): Venía siendo el mejor jugador de Ecuador en esta Copa del Mundo, pero ante Alemania quedó expuesto en el gol, por pedir una falta y perdió muchas pelotas clave. Pero en el segundo tiempo lo dio todo siendo clave en los minutos finales

Moisés Caicedo (6): De todo el Mundial 2026 este fue el mejor partido de Moisés en el torneo, pero se quedó lejos de demostrar lo que hizo en toda la temporada. No termina con buenas sensaciones este torneo.

John Yeboah (6): El extremo fue de lo más peligroso en todo el torneo, pero en este partido no pudo atacar como en otros y también se vio desesperado con los centros.

Publicidad

Nilson Angulo (8): Termina el Mundial como el mejor jugador de Ecuador, tras un enorme partido ante Alemania. Todo el peligro de Ecuador pasó por sus pies y anotó el primer gol de ‘La Tri’ en esta Copa del Mundo.

Gonzalo Plata (10): Siempre fue peligroso por la banda, pero no terminó de demostrar eso que tanto se le pidió en toda la Copa del Mundo. Pero en el segundo tiempo anotó el gol más importante de la historia de Ecuador en una Copa del Mundo.

Enner Valencia (4): ‘Superman’ estuvo inconexo todo el partido con Ecuador y en ataque estuvo lejos de ser la solución que fue hace pocos años. Jugó su última Copa del Mundo sin marcar un solo gol.

Publicidad

Ingresaron

Ángelo Preciado (7): Fue una solución defensiva y ofensiva cuando Ecuador la pasaba mal. Jugando su mejor partido en el ciclo Beccacece.

Kevin Rodríguez (8): El partido le pedía ser titular y en el segundo tiempo metió una asistencia clave peinando la pelota.

Pervis Estupiñán (6): Entró para ser ofensivo, pero en defensa cometió muchas faltas que complicaron a Ecuador sobre el final.

Publicidad

Félix Torres (5): Beccacece lo puso para defender y por aire despejó todas las pelotas que pudo. Volvió a su mejor momento por los minutos finales.

Jordy Caicedo (5): No fue clave en ofensiva, pero en defensa estuvo siempre para sacar las pelotas por aire.