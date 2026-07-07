La Selección Colombia se quedó sin ganar una gigante fortuna y todo es dolor tras esta dura eliminación.

Este martes 7 de julio de 2026 se confirmó otra durísima eliminación para la Selección Colombia en los Mundiales. El equipo de Néstor Lorenzo mereció en todo momento una victoria ante Suiza, pero no lo logró en los 120′ minutos y ahora también perdió una fortuna.

A diferencia de lo que pasó en otras ocasiones, ahora la Selección Colombia pierde varios millones, puesto que, por no llegar a los cuartos de final del Mundial se queda sin un importante monto de dinero. Ya el equipo acumuló más de 20 millones en premios.

Los millones que perdió Colombia por no clasificar a 4tos

Por no clasificar a los cuartos de final, la Selección Colombia se quedó sin ganar un premio económico de 19 millones más. El equipo se despide del torneo con una ganancia cercana a los 35 millones de dólares, por todo lo que vino haciendo en la Copa del Mundo.

Colombia se quedó fuera del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Ahora se espera que en los próximos días los jugadores empiecen sus vacaciones y regresen algunos al país. También se tiene que aclarar cómo repartirá la Federación Colombiana de Fútbol los 35 millones de dólares que ha ganado en este torneo.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a la cancha a mediados del mes de septiembre e inicios de octubre, en una larga fecha FIFA. Ahora el equipo nacional tendrá que descansar y decidir si empieza un nuevo ciclo aún con Nestor Lorenzo a la carga como DT.

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