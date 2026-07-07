Hossam Hassan, DT de Egipto, explotó contra la FIFA por el arbitraje vs. Argentina: “Sufrimos una injusticia”

Hossam Hassan fue otro de los que no se guardó nada contra el arbitraje del partido entre Egipto vs. Argentina ni con la FIFA.

El arbitraje del partido entre Egipto contra Argentina en el Mundial no solo fue polémico para los hinchas y algunos medios, también para la selección africana. Hossam Hassan, DT de Egipto no se guardó nada contra la FIFA y el arbitraje.

“¿Por qué hay injusticia en el deporte? No quiero ponerlo con palabras suaves, nos robaron y trataron injustamente. Hemos sufrido injusticias”, empezó visiblemente molesto.

“Hubo factores internos y externos. No me guardaré nada, tal vez querían que Messi y Argentina sigan en el torneo por motivos comerciales. No veré ni un solo minuto ni partido de este torneo”, dijo en declaraciones post partido.

“Cada jugada que involucraba a Argentina parecían pasarse sin el mismo nivel de escrutinio, mientras que las de Egipto fueron examinadas por microscopio”, complementó.

“Voy a decir lo que pienso independientemente de las consecuencias. Este fue claramente un partido manipulado y el mundo entero lo vio“, continuó muy molesto.

“Y quiero decir una cosa más: si quieren tanto que gane Argentina, ¿por qué llaman a todo el mundo para que venga y participe?”, finalizó.

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Mostafa Ziko también explotó contra el arbitraje

El autor del segundo gol Mostafa Ziko también explotó por el arbitraje entre Egipto y Argentina.