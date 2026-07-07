Colombia cayó eliminada del Mundial y esto pasaría con el futuro de Nestor Lorenzo

Nestor Lorenzo finaliza contrato tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 ante Suiza y revelan su posible futuro.

La Selección de Colombia cayó eliminada del Mundial por penales contra una Suiza que en la previa parecía en ‘desventaja’, ahora toca tomar decisiones. Nestor Lorenzo acaba contrato pero desde la previa ya daban a conocer la intención de la FCF con el DT argentino.

Según contó el periodista Carlos Antonio Vélez, la decisión no dependía del partido contra Suiza y desde la FCF tienen decidida la renovación de Nestor Lorenzo.

La directiva considera que el proceso de Nestor Lorenzo es el correcto para potenciar a Colombia como una de las selecciones candidatas en Sudamérica y en el Mundial.

Nestor Lorenzo llegó a la Selección Colombia hace tres años y la clasificó al Mundial con algunos partidos buenos y otras dudas. En el Mundial arrancó sólido contra Ghana, Portugal y RD Congo, aunque en algunos pasajes se fue diluyendo.

Competencia no le faltará a Colombia, según reportan en Argentina Lorenzo es uno de los candidatos a dirigir a Boca Juniors, tanto que el presidente del club Xeneize esperó hasta el final de la Copa.

El salario de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

Mientras el portal ‘Celebrity Networth’ le reporta a Néstor Lorenzo un salario de 2.2 millones anuales, la FCF trabaja en una propuesta que superaría los 2.5 millones al año.

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