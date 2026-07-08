Upamecano no teme a la terna arbitral elegida por FIFA para Francia vs. Marruecos: “No caeremos en paranoia”

Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Darío Herrera y Cristian Navarro. Estos son los árbitros elegidos por la FIFA para el compromiso entre Francia y Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Un hecho sin precedentes al tratarse de una terna completamente argentina. Dayot Upamecano habló sobre ello en la previa del compromiso. No hay miedo de momento a las especulaciones que llegan desde afuera.

“No vamos a caer en una paranoia con eso. Se habla mucho porque nos enfrentamos en la final, pero si los árbitros están aquí es por algo y nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro”, empezaba comentando el defensor del Bayern Múnich, sobre lo que ocurra frente al campeón del fútbol africano. En Francia ni mucho menos han caído bien las designaciones de la FIFA.

Pidió por encima de todo centrarse en un compromiso que entiende que será igual o más difícil que la semifinal del 2022. Será un partido físico y donde se espera mucha tensión en todos los duelos: “No vamos a entrar en ese juego, nunca lo hemos hecho… Nos enfrentamos a una gran selección, incluso más fuerte, creo, que a la que ganamos en 2022“.

No existen precedentes de una terna arbitral completamente de un solo país en la Copa del Mundo. Por lo menos no bajo los nuevos formatos del certamen y en un contexto donde no nos olvidemos que Francia puede ser uno de los grandes rivales de Argentina en el final del certamen. Todo esto ha generado un contexto de polémica y especulaciones, que ni mucho menos ayudan en la realización del torneo.

Francia y Argentina, a 4 partidos de verse en la final del Mundial: GETTY

Mucho más después de una jornada caliente en Atlanta, y donde Argentina se impuso a Egipto. No se quiere nuevamente tener que ser testigos de decenas de críticas hacia las actuaciones arbitrales en los compromisos del equipo Albiceleste en FIFA. Por Francia, de momento no temen a lo que puede ocurrir en el choque que abre la fase de cuartos de final.

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Así se define el Mundial

El primer finalista del certamen saldrá del vencedor de las eliminatorias entre Francia contra Marruecos y España frente a Bélgica. Al otro lado del cuadro surge la Selección Argentina, midiéndose contra Suiza mientras espera un posible oponente en semifinales de la eliminatoria que disputarán Inglaterra y Noruega.

Desde el día jueves hasta el sábado tendremos actividad de cuartos de final para entrar en la última semana del certamen. La Copa del Mundo terminará el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de la ciudad de New Jersey. Argentina junto a España y Francia son los grandes candidatos tras lo demostrado durante las primeras tres semanas de competición.

Datos claves

El central Dayot Upamecano descartó preocupaciones por la designación de los árbitros argentinos.

descartó preocupaciones por la designación de los árbitros argentinos. El árbitro Facundo Tello encabezará la terna argentina para el partido de cuartos.

encabezará la terna argentina para el partido de cuartos. La final del torneo se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife.