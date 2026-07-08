Néstor Lorenzo y 4 más: los DTs que la IA recomienda a la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

Las informaciones de las últimas horas apuntan a un deseo de la Federación Colombiana de Fútbol de renovar el contrato de Néstor Lorenzo. Todo ello incluso después de una eliminación de los octavos de final de la Copa del Mundo que duele en todo el territorio cafetero. En caso de que el argentino salga, la IA trae cuatro recomendaciones para la directiva de Ramón Jesurún. Ojo, por que cree de entrada que lo mejor es mantener al DT.

Desde BOLAVIP le pedimos opciones a Gemini y ChatGPT. En estas coinciden varios apellidos de peso que veremos si tienen o no la chance de comandar un nuevo proyecto en la selección cafetera tras la salida de una generación dorada en todos los sentidos. En ese contexto, el primer nombre que apuntan ambos portales consultados no es otro que el de Gustavo Alfaro. Su presente en Paraguay y su conocimiento del panorama nacional, motivos para ilusionarse.

En cuanto a representantes cafeteros como nuevos directores técnicos de la selección Colombia, ambas IAs coinciden alrededor de la figura de Alberto Gamero. Se le señala como un hombre más que acostumbrado a proyectos que pierden talento y que tienen que sacar un gen competitivo por medio de esquemas más sólidos en lo defensivo. Que este combinado cafetero haya terminado la Copa del Mundo con apenas un gol en contra se suma en su análisis.

Aparecen otras dos vías extranjeras y que nos llevan nuevamente a territorio argentino. La primera señala a Marcelo Gallardo como un hombre que podría aportarle el gen competitivo a Colombia para momentos como los de ayer en la ciudad de Vancouver. Recordemos que no dirige desde su salida de River Plate meses atrás y que hizo parte de la Copa del Mundo como comentarista para la cadena ESPN.

Gallardo o Alfari, recomendados por la IA a Colombia: GETTY

En la última opción, ambas inteligencias artificiales difieren. Por un lado se señala a Guillermo Barros Schelotto y por otro a Hernán Crespo. Dos nombres acostumbrados más al fútbol de clubes que de selecciones, pero también con un perfil joven que podría encajar de lleno con una nueva generación de futbolistas que tendrán que tomar la batuta de los James Rodríguez o Juan Fernando Quintero dentro de unos meses. Veremos si Colombia cambia o no de entrenador tras el fracaso de Vancouver.

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Lorenzo no duda, solo faltó el gol

“Lo de la falta de gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos, me acuerdo los partidos previos a la última fecha de la Eliminatoria en donde nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos con falta de gol, con llegada pero no entraba, a mí me interesa que el equipo juegue bien, hoy tuvimos 17 remates al arco o intentos como le dicen, esto es mucho y no convertir se paga”, empezaba el estratega argentino en una rueda de prensa dolorosa para los cafeteros. Alcanzar el techo de Brasil 2014 será como mínimo inviable hasta el verano del 2030.

Lorenzo no niega que la falta de puntería fue el gran mal de su equipo. También el mejor ejemplo para entender por qué una generación dorada en todos los sentidos no pudo siquiera igualar su mejor presentación en mundiales. La cabeza juega y de qué manera en esto: “Me acuerdo de la última fecha de las Eliminatorias hicimos 9 goles en dos partidos, se abre el arco, los muchachos están más finos, son goleadores de liga y no hay nada que reprochar, solo que a veces entra y otras no. También es por parte de los arqueros, en este Mundial han tenido una gran actuación”.

Datos claves

La Federación Colombiana de Fútbol desea renovar el contrato de Néstor Lorenzo .

. La inteligencia artificial recomendó a Gustavo Alfaro como alternativa para dirigir a Colombia.

como alternativa para dirigir a Colombia. El entrenador Alberto Gamero destaca entre las opciones locales propuestas por la IA.