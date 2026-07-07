“VARgentina”: El mundo entero explota por los fallos arbitrales en Argentina vs. Egipto

Argentina eliminó a Egipto en un partido que otra vez tuvo escándalos arbitrales, el mundo reacciona acusando arbitraje parcializado.

Con una remontada sobre el final, la Selección de Argentina venció 3-2 a Egipto y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. El arbitraje otra vez estuvo en la mira y hay varias reacciones de hinchas que acusan otra vez decisiones polémicas a favor de la ‘Albiceleste’.

La polémica más grande quizás fue el gol anulado de Egipto, por una falta previa al inicio de la jugada, en lo que pudo haber sido el 0-2 mucho antes. Así mismo, la prensa reaccionó por el penal pitado al inicio del partido por falta a Tagliafico.

Otros apuntan a que previo al gol de la remontada hubo falta de Macallister que el VAR no revisó, cómo si hizo con Argentina. Periodistas e hinchas de todo el mundo replicaron.

Jamie Carragher, comentarista británico, también sostuvo que no entiende el gol anulado. “Si hubiera sido en España, Inglaterra o Italia, hubiera sido un gol claro, con VAR y todo”.

No primeiro lance, o VAR chamou para anular o gol do Egito e marcar falta para a Argentina.



No segundo, o VAR não chamou, validando o gol da Argentina e deixando de marcar o pênalti em Salah.



Parabéns, Argentina! 👏 Assim fica mais fácil.#var #fifa pic.twitter.com/ebQMqJ9Qt4 — Herick Bitencourt (@Herick74735321) July 7, 2026

No one can stop FIFA in the 2026 World Cup… Argentina doesn't deserve to reach the final rounds except through refereeing errors and the VAR room." pic.twitter.com/pjWfMweFae — fahmi saleh alsaadi (@fahmisalehalsaa) July 7, 2026

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🚨🗣 Jamie Carragher on Egypt's Canceled goal by VAR:



🗣"I am telling you that, if that was against another team it would have been awarded as a goal"



"If that was in the premier league, Laliga or Serie A, it would have been a goal even after VAR review, there is a lot of… pic.twitter.com/8DfaaMHYtl — David Ornside (@David_Ornside) July 7, 2026

El robo se ha consumado. Qué vergüenza de torneo.



Que les regalen el Mundial. Que importa ya. Hoy no lo empata Argentina, lo empató Infantino y el árbitro.



Esto es así. Duela a quien le duela. — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) July 7, 2026

¡VARgentina! — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 7, 2026

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Lo de la FIFA y Argentina con los Mundiales es para que se retirasen todos los equipos. Penaltitos, faltitas previas y todo lo que sea para evitar que queden eliminados. Admirable el esfuerzo titánico de Egipto. Pero no tiene nada que hacer. No le van a dejar. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) July 7, 2026

Lautaro se tira, pita falta y encima tarjeta. Otro Mundial manchado para siempre. Un gran país como es Egipto no se merece semejante atropello. Esto no es fútbol. Puro negocio sin sentimientos. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) July 7, 2026

En resumen

El choque entre la Selección de Argentina y Egipto en el Mundial 2026 ha desatado un escándalo de proporciones globales debido a los polémicos fallos arbitrales que condicionaron el desarrollo del compromiso.

en el Mundial 2026 ha desatado un escándalo de proporciones globales debido a los que condicionaron el desarrollo del compromiso. Las decisiones del cuerpo referil en jugadas clave, incluyendo revisiones del VAR y determinaciones disciplinarias, provocaron que el mundo entero explotara con duras críticas en las plataformas digitales.

con duras críticas en las plataformas digitales. La gran controversia instala un tenso debate sobre el nivel del arbitraje en las fases definitorias de la cita ecuménica, ensombreciendo el resultado deportivo y poniendo bajo la lupa las designaciones de la FIFA.