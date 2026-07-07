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“VARgentina”: El mundo entero explota por los fallos arbitrales en Argentina vs. Egipto

Argentina eliminó a Egipto en un partido que otra vez tuvo escándalos arbitrales, el mundo reacciona acusando arbitraje parcializado.

"VARgentina": El mundo entero explota por los fallos arbitrales en Argentina vs. Egipto
"VARgentina": El mundo entero explota por los fallos arbitrales en Argentina vs. Egipto

Con una remontada sobre el final, la Selección de Argentina venció 3-2 a Egipto y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026. El arbitraje otra vez estuvo en la mira y hay varias reacciones de hinchas que acusan otra vez decisiones polémicas a favor de la ‘Albiceleste’.

La polémica más grande quizás fue el gol anulado de Egipto, por una falta previa al inicio de la jugada, en lo que pudo haber sido el 0-2 mucho antes. Así mismo, la prensa reaccionó por el penal pitado al inicio del partido por falta a Tagliafico.

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Otros apuntan a que previo al gol de la remontada hubo falta de Macallister que el VAR no revisó, cómo si hizo con Argentina. Periodistas e hinchas de todo el mundo replicaron.

Jamie Carragher, comentarista británico, también sostuvo que no entiende el gol anulado. “Si hubiera sido en España, Inglaterra o Italia, hubiera sido un gol claro, con VAR y todo”.

En resumen

  • El choque entre la Selección de Argentina y Egipto en el Mundial 2026 ha desatado un escándalo de proporciones globales debido a los polémicos fallos arbitrales que condicionaron el desarrollo del compromiso.
  • Las decisiones del cuerpo referil en jugadas clave, incluyendo revisiones del VAR y determinaciones disciplinarias, provocaron que el mundo entero explotara con duras críticas en las plataformas digitales.
  • La gran controversia instala un tenso debate sobre el nivel del arbitraje en las fases definitorias de la cita ecuménica, ensombreciendo el resultado deportivo y poniendo bajo la lupa las designaciones de la FIFA.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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