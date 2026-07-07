Predicción Mundial 2026: Resultado exacto de Colombia vs. Suiza según la IA

La Selección de Colombia enfrenta a Suiza por el pase a cuartos de final del Mundial y la Inteligencia Artificial hace su análisis.

La Selección de Colombia enfrenta a Suiza por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, partido que tiene a los de Néstor Lorenzo como favoritos según algunos hinchas y medios. La Inteligencia Artificial ya hizo su análisis y dio su resultado exacto.

La Inteligencia Artificial le da la victoria a Colombia por 1-0 o 2-1, es decir por la mínima. Para la herramienta, la solidez defensiva de Suiza no permitiría una goleada colombiana.

Así mismo, la IA pondera la diferencia entre el volumen de juego y la eficacia en Colombia, con más de 70 remates al arco pero con apenas 5 goles anotados en cuatro partidos.

El ganador del partido entre ‘cafeteros’ y suizos enfrentará a Argentina en cuartos de final, salvo que haya alguna sorpresa de Egipto, así habría ‘revancha’ por la final de la Copa América 2024.

Suiza por su parte viene con 9 goles anotados en 4 partidos, así como tres victorias seguidas. Están en octavos tras ganarle a Argelia en la ronda anterior por 2-0.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra la Selección de Suiza?

El partido de la Selección Colombia contra la Selección de Suiza se jugará este martes, 7 de julio de 2026. El encuentro comenzará desde las 15H00 (CO). El ganador de esta llave va contra el ganador de la serie que protagonicen Argentina contra Egipto.

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Colombia ganó por la mínima a Ghana. Foto: Getty.

En resumen