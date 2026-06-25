Tras el primer tiempo ante Alemania los hinchas de Ecuador señalan a este jugador: “Es uno menos…”

El jugador señalado por la hinchada de Ecuador tras el primer tiempo contra Alemania.

La Selección de Ecuador jugó un gran primer tiempo contra Alemania, que aunque empezó perdiendo, ‘La Tri’ se pudo recuperar rápido con un gol de Nilson Angulo. No obstante, los hinchas no perdonaron el nivel de este jugador y lo señalaron.

Nuevamente el jugador expuesto de la Selección de Ecuador es Enner Valencia. A los hinchas no les gustó el primer tiempo del delantero, que otra vez se mostró muy poco ofensivo y sin ideas para hacerle daño a Alemania.

“Saquen a Enner Valencia, es uno menos por favor”. “Ya está el empate dios saquen a Enner Valencia ese paquete no sirve“. “Enner Valencia es inofensivo”, fueron algunos de los cuestionamientos de los hinchas en redes sociales contra el goleador.

¡SOLITO Y SOLO! GOLAAAZO DE ANGULO PARA EL EMPATE DE ECUADOR



El delantero recibió la pelota afuera del área sin marca, se animó y le rompió la red al arquero alemán para el 1-1 en el inicio del partido, el primero de la Tri en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/S9BBaRwpBQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

De momento, la Selección de Ecuador sigue necesitando la victoria en el segundo tiempo para conseguir la clasificación a los 16avos. El equipo nacional apuesta a ser uno de los mejores terceros y finalmente meterse en la siguiente fase de los 16avos.

Así va la tabla de posiciones del grupo

País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 3 2 1 0 10 3 7 7 Costa de Marfil 3 2 0 1 3 2 1 6 Ecuador 3 0 2 1 1 2 -1 1 Curazao 3 0 1 1 1 -8 -7 0

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En síntesis: