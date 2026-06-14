La Selección de Ecuador no pudo con Costa de Marfil y los hinchas explotaron contra dos jugadores: “Son malísimos”

La Selección de Ecuador no pudo arrancar ganando y los hinchas se fueron contra tres jugadores en particular tras empatar vs. Costa de Marfil.

La Selección de Ecuador arrancó el Mundial con agónica derrota 1-0 contra Costa de Marfil, y aunque a ratos parecía que podía ganar, hubo otros tramos y espacios dónde se vio superado. Los hinchas criticaron en específico a tres jugadores, exigiendo que no tengan minutos en el resto de los grupos.

Los señalados del partido entre la Selección de Ecuador y Costa de Marfil fueron: Alan Minda, Enner Valencia y Piero Hincapié. Enner Valencia fue errático y a ratos parecía perdido en el área, aunque recibió pocos balones.

Piero Hincapié se vio superado en el ámbito defensivo durante todo el partido, Diamondé, Diallo y Pepé lo hicieron mal, aunque claro esto fue debido a la decisión de Beccacece de ponerlo de lateral, en el aspecto ofensivo fue un aporte importante.

Alan Minda fue también de los más desquilibrantes en Ecuador en el primer tiempo, sin embargo fue él quién erró dos clarísimas que pudieron haber significado el 1-0.

“Son malísimos”, “Flojito hoy Hincapié”, “Minda no debe jugar más en este Mundial por encima de Angulo”, “A Hincapié lo bailaron todo el partido”, fueron algunos de los comentarios.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

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¡¡LA CALIDAD DE UN CRACK DEL MANCHESTER UNITED!! Luego de una gran corrida de Singo, zurdazo de primera de Diallo para el agónico 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador.



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