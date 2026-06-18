Los tres jugadores que dejaron dudas en la Selección Colombia en el debut contra Uzbekistán ¿salen del once?

La Selección Colombia debutó contra Uzbekistán y no todo fue alegría, hay tres jugadores que fueron señalados por los hinchas.

La Selección de Colombia arrancó con pie derecho su debut contra Uzbekistán en el Mundial 2026, sin embargo en el análisis post partido no todo fue alegría. Hubo tres jugadores que dejaron dudas y los hinchas piden que incluso salgan del once.

El lateral zurdo Johan Mojica volvió a verse lento y superado incluso por los modestos atacantes uzbekos, fue impreciso en los pases y no dio salida de juego como sí hizo Daniel Muñoz.

Era inamovible en el centro del campo, venía de trabajar justo para llegar al Mundial de la mejor manera, sin embargo James Rodríguez también quedó expuesto, su rol de organizador sin esfuerzo físico no ayudó a darle fluidez a Colombia.

Luis Suárez de la Selección Colombia sigue siendo distinto al del Sporting de Lisboa, en la selección no fue solución para James ni Luis Díaz, también tuvo dificultades para imponerse con los defensores de Uzbekistán.

Camilo Vargas quedó señalado por su error en el gol del 1-1 sin embargo se entiende que fue una excepción a las atajadas. Solo Luis Suárez podría perder el lugar por John Córdoba.

Fixture Colombia en el Mundial de 2026

17 de junio : Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)

: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México) 23 de junio : Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)

: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan) 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)

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Luis Suárez – Selección Colombia

En resumen