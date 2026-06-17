Cuándo vuelve a jugar Colombia: próximo rival, fecha y qué necesita para clasificar a dieciseisavos de final

Una victoria para empezar a soñar con la clasificación. La Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria ante Uzbekistán y de inmediato llegaron las preguntas que BOLAVIP va a resolver: próximo rival, fecha y qué necesita para clasificar a dieciseisavos de final.
Luego de un remate de larga distancia de Jhon Arias y un disparo en el palo de Luis Díaz, Colombia encontró el camino para abrir la defensa de Uzbekistán que llegó a tener hasta los diez jugadores de campo en terreno propio. Una asistencia de ‘Lucho’ sería la llave.
Pase filtrado de Luis Díaz y definición de Daniel Muñoz. La Selección Colombia ganaba 1-0, pero Uzbekistán empató 1-1 tras un error de Camilo Vargas. ¿Hora de preocuparse? ¡No! Apareció ‘Lucho’ con el segundo gol y luego llegaría la tercera anotación de Jáminton Campaz que sentenció la victoria 3-1 en la primera fecha del Grupo K. ¿Cuál es el siguiente rival?
El siguiente rival de Colombia en el Grupo K del Mudial tras ganarle a Uzbekistán
El segundo gol de Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
La Selección Colombia volverá a saltar a la cancha en el Mundial 2026 cuando enfrente a la Républica Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Akron, de Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K.
Esto necesita Colombia ante Congo para asegurar la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial
La Selección Colombia solo necestia ganarle a RD Congo para asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 siendo primero o segundo del Grupo K. Si quiere asegurar el primero lugar del grupo, Colombia debe ganarle a Congo y esperar que haya un empate entre Portugal y Uzbekistán, que juegan el martes 23 de junio a las 12:00 P.M.
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En resumen
- RD Congo es el próximo rival de Colombia el martes 23 de junio.
- Una victoria clasifica a la Selección Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial.
- Primer puesto asegurado si Colombia gana y empatan Portugal y Uzbekistán en su encuentro.