Sonó para varios clubes e incluso para jugar con el América en México, pero ahora ya se definió el futuro de Jefferson Lerma.

Jefferson Lerma era uno de los nombres que más sonaba en el mercado de fichajes y el que más rumores creo en Colombia en los últimos meses. El jugador no estaba seguro de seguir en el Palace, varios equipos aparecieron en la órbita y ahora ya se decidió su futuro.

De acuerdo a la información de Pipe Sierra, Jefferson Lerma alcanzó un acuerdo de renovación para seguir jugando en el Crystal Palace en esta temporada. El futbolista colombiano de 31 años acabó renovando con el club un contrato por dos temporadas.

Con esto, se terminan los rumores y el jugador tricolor seguirá vistiendo los colores del Palace y será colombiano con más tiempo jugando en Inglaterra. El futbolista optó también por quedarse en la Premier League, aunque sonó para clubes de España.

Palace no quiere desarmar su plantilla para esta temporada en la que jugará en la Europa League, el club también estaría trabajando para que Daniel Muñoz, su otro jugador colombiano no se marche. El club viene de una histórica temporada donde ganó la Conference League.

Jefferson Lerma tiene nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

Jefferson Lerma estuvo en el Mundial 2026 con la Selección Colombia y también pudo ser un gran protagonista en diferentes momentos del torneo. El entorno del jugador también habría influido para tomar esta decisión y aún no regresar a jugar en América.

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Los números de Jefferson Lerma en la temporada anterior

Jefferson Lerma en la temporada anterior jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. No marcó goles, pero dio 6 asistencias en poco más de 2.500 minutos. El futbolista ganó con el club la FA Cup, la Conference League y también la Community Shield.

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