Julián Alvarez, en la misma actitud de Enzo Fernández y Ousmane Dembélé: historias de desplantes y ventas forzadas

En España el futuro de Julián Alvarez es tema de estado. No es la primera vez que un crack toma este tipo de posturas en la élite.

Julián Alvarez dejaba caer la gran noticia de la jornada del universo Fútbol Club Barcelona. Las palabras del delantero de la Selección Argentina hablando de querer una transferencia lejos del Atlético de Madrid abren todo tipo de paradigmas. Se ha hablado en el conjunto colchonero que quiere denunciar a los culés incluso. No es el primer crack que se planta así.

“Lo mejor para todos es un traspaso, quiero cumplir mi sueño… No puedo esconderme, ni actuar como si no quisiera ser claro, intento ser honesto… Hablé con gente del Atlético y creo que lo mejor para todos los involucrados es que me vaya”, reflexionaba el argentino tras la victoria ante Austria. Se une a una serie de jugadores que en España o Europa dieron un pulso a los dueños de su ficha de acuerdo con las planillas oficiales.

No es la primera vez que ocurre algo así en Europa. En 2022 todos recordamos cómo Enzo Fernández presionaba al Benfica para unirse al Chelsea. Filtraciones de no jugar, de emprender acciones legales para tener libertad de acción y hasta de compensaciones a su persona marcaron toda la trama. Ousmane Dembélé hizo lo mismo, sumándose una ausencia en entrenamientos del Dortmund para forzar su salida al Barcelona. Fue suspendido.

La lista es eterna. Coutinho pidió el Transfer Request a la Premier League para dejar el Liverpool por el Barcelona. Diego Costa aseguró que no volvería a entrenar en el Chelsea para irse al Atlético de Madrid, al que incluso estuvo esperando desde Brasil en cuanto a novedades se refiere. Dimitri Payet, Harry Kane, Gareth Bale, Luka Modrić o Luis Suárez faltaron a entrenamientos y hasta declararon públicamente que tenían promesas de sus dirigentes para salir. Todo esto, claro, para forzar una negociación con otros clubes.

Coutinho o Dembelé, otros que forzaron su salida al Barcelona: GETTY

La información de Diario MARCA y la Cadena SER apunta a un Atlético de Madrid que estudia denunciar al Barcelona. Todo ello al entender que están incumpliendo la normativa FIFA por sus respectivos contactos con un jugador que tiene contrato más allá de los seis meses. Algo penado por el máximo ente del fútbol mundial a pesar de ocurrir con absoluta normalidad en cada una de las transferencias de este juego.

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La postura del Atlético de Madrid

Desde el conjunto colchonero se muestran absolutamente inamovibles en su mirada sobre la situación. Si Julián Alvarez quiere salir de la entidad, tendrá que ser con alguien que abone los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Nadie va a hacerlo, pero es una medida que meterá presión a todos los que quieran incorporarlo de acuerdo con las cifras de la institución.

No descartan al Real Madrid en España

Durante mucho tiempo se pensó en la oferta de Florentino Pérez y su directiva como un simple elemento para ganar las elecciones. Ahora Diario MARCA vuelve a apuntar al conjunto merengue como uno de los potenciales interesados en el argentino. Indican que este, igualmente, no vería con malos ojos quedarse en la capital, pero mudándose al Santiago Bernabéu.

Datos claves

Julián Alvarez solicitó formalmente ser transferido del Atlético de Madrid tras vencer a Austria.

solicitó formalmente ser transferido del tras vencer a Austria. El club madrileño posee una cláusula de rescisión de 500 millones de euros .

. El Atlético de Madrid evalúa denunciar al Barcelona ante la normativa de la FIFA.