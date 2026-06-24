Atlético Madrid confirma que se queja ante FIFA del Barcelona y cuestionó a Julián Alvarez

Y finalmente llegó la primera respuesta de peso a Julián Alvarez tras sus declaraciones con la Selección Argentina. El delantero aseguró que pretende abandonar el Atlético de Madrid a lo largo de las próximas semanas y que desea cumplir un sueño que apunta directamente a la ciudad de Barcelona. Miguel Ángel Gil Marín, CEO de la entidad, respondió de manera contundente.

“Barcelona no nos respeta y cree que puede menospreciarnos. Siento una gran tristeza ante las declaraciones de Julián Alvarez… No era el día adecuado para hacer esas declaraciones; era el día de Messi y de la Selección Argentina, no solo de Julián. El año pasado, el Barcelona hizo algo muy similar con Nico Williams y el Athletic Bilbao”, empezaba señalando el mandamás del conjunto colchonero en medio de una trama llena de tensión alrededor del futuro del futbolista.

Reprochó el momento elegido por parte del argentino e igualmente las formas en las cuales está intentando conseguir una transferencia. Aseguran que las puertas están cerradas: “Julián tiene un sueño, y nosotros en el Atlético también tenemos sueños… Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros”.

“Es cierto que nos habló, pero también es cierto que conoce bien nuestra posición, porque hemos sido muy claros: el Atlético no quiere vender… El Barcelona está mintiendo… Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético y por eso vamos a presentar una queja ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador bajo contrato activo durante el período protegido”, más reflexiones de Gil Marín tras una jornada cargada de tensión en el universo rojiblanco.

Gil Marín cuestionó de manera enorme a Julián Alvarez: GETTY

Recordemos que Julián Alvarez tiene 3 años más de contrato con el Atlético de Madrid. También que es una de las inversiones más caras en la historia de la entidad y la bandera a nivel futbolístico que pretende mantener el club a pesar del cambio de propiedad. Ya se rechazó una oferta por más de 150 millones de euros por parte del Real Madrid.

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Ya hubo un caso similar entre Barcelona y Atlético Madrid

El traspaso de Antoine Griezmann al conjunto culé derivó en multas. Todo ello por parte de la Federación Española al tratarse de dos futbolistas del mismo país y no en una transferencia internacional. En aquel entonces se encontró culpable al conjunto culé de hablar con un jugador con contrato en vigor por encima de los 6 meses y se aplicó un castigo de 300 euros.

Los números de Julián Alvarez en Atlético Madrid

El argentino apenas ha vivido 24 meses bajo la disciplina del Atlético de Madrid. Y en sus primeras dos temporadas acumula un total de 49 goles y 18 asistencias a lo largo de 106 partidos oficiales. Para muchos la ausencia de títulos colectivos es vital para entender su deseo de poner rumbo a Barcelona dentro de algunas semanas.

Datos claves

El delantero Julián Álvarez declaró su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

declaró su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. El directivo Miguel Ángel Gil Marín anunció una queja ante la FIFA contra Barcelona.

anunció una queja ante la FIFA contra Barcelona. El atacante argentino tiene vigentes tres años más de contrato con el club madrileño.