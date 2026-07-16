Messi elogió a España tras meter a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026

El capitán de Argentina no se contuvo en elogios hacia quien será su próximo rival en la Copa del mundo. Messi y un partido más que especial contra España.

Lionel Andrés Messi fue el primero en hablar con los medios de comunicación tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra. Todo ello después de una remontada que mete a la Albiceleste en una nueva final de la Copa del Mundo y que le empareja con España por la disputa del certamen. Un partido más que especial para su capitán, quien ya palpita lo que viene por delante ante los ibéricos.

“Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores. Ya me he enfrentado a muchos de ellos y sigo siguiéndolos. Algunos juegan en el Barça, un club que siempre amo y sigo”, reflexiones y elogios de Messi hacia un combinado donde conoce a muchos de sus protagonistas.

No será un partido más para Messi. Se enfrentará a la selección donde ha enfrentado a prácticamente todos los futbolistas convocados por Luis De La Fuente en su etapa como jugador del Barcelona o Paris Saint-Germain. También hablamos de la selección en la que pudo jugar años atrás, cuando el planeta todavía no conocía todo su potencial. Puede ser el círculo perfecto a una carrera marcada por el fútbol de la península ibérica.

Consultado por el nivel general de la Albiceleste, Messi no dudó en hablar de una Copa del Mundo más especial para todos: “Este Mundial es una locura y estar en otra final es increíble. A los argentinos les digo lo mismo que en Qatar: disfruten, este equipo nunca les dejará tirados. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo”.

Messi puso por todo lo alto a la selección de España: GETTY

Argentina y España se medirán el próximo 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey. Lo harán como los dos mejores clasificados del Ranking FIFA y en la primera final del certamen donde se miden los actuales campeones continentales de América y Europa. Messi elogió por todo lo alto al combinado del viejo continente a la espera de una jornada donde puede ganar su segunda Copa del Mundo.

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Cuando Messi pudo jugar para España

“De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino, obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar. Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina”, confirmaba el propio capitán meses atrás. Ambas federaciones se peleaban sus servicios y un amistoso frente a Paraguay en el 2004 bloqueó todo.

No fueron pocos los intentos de España por intentar seducir a Messi. Su irrupción en la cantera del Barcelona llevó a tratativas con su entorno que solamente el deseo del rosarino por vestir la camiseta argentina evitó en todos los sentidos. En un universo paralelo, la Pulga se estaría midiendo a su país dentro de algunas jornadas.

Datos claves

Lionel Messi elogió a la selección de España antes de la final.

elogió a la selección de España antes de la final. La final del Mundial se disputará el próximo 19 de julio.

se disputará el próximo 19 de julio. El partido definitorio tendrá lugar en la ciudad de Nueva Jersey.