La prensa inglesa arremete contra Tuchel tras la derrota vs. Argentina: “Cobardes…Autodestrucción…Hizo todo para perder”

Thomas Tuchel se encuentra en el ojo del huracán ahora mismo. La derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo no se entiende sin una serie de decisiones tácticas que son cuestionadas como nunca por los medios ingleses. Se cuestiona el liderazgo del alemán e igualmente la mentalidad de un cuerpo técnico que entienden que no estuvo a la altura de las circunstancias.

“Cambios cobardes y sin sentido”, dicta The Sun ahora mismo. Es el balance a nivel general que hacen sus analistas tras una jornada donde Argentina remontó al tanto inicial de Anthony Gordon. Tuchel apostó por un sistema defensivo cuando todavía quedaba prácticamente un tercio del partido, lo único que hizo fue sacar a Inglaterra del lugar de comodidad en el que estaba. Las críticas son tajantes mientras el alemán confirma que desea seguir en el cargo.

Pete Gill, de Sky Sports, no comprende los motivos para cambiar el plan de partido cuando todavía faltaba más de media hora. Entiende que el ex DT de Chelsea, es el principal responsable de una jornada donde cada decisión que tomaba desde el banquillo acercaba más a Inglaterra a la derrota: “Incomprensible lo que hizo Inglaterra. Pidieron la derrota estando en ventaja. Podríamos decir que les funcionó en los dos últimos partidos. Pero lo importante es que quedó claro que no les funcionaba contra rivales de esta calidad mucho antes de que Argentina empatara e Inglaterra perdiera todo su impulso”.

“Terminó de la misma manera que siempre lo hace, con Inglaterra sin ofrecer nada en ataque, retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo hasta que fueron abrumados. La única diferencia fue que esta vez Inglaterra eligió su propia destrucción”, señalan igualmente desde The Athletic. El entrenador con mentalidad seria y calculadora que habían incorporado los Tres Leones quedó en el ojo del huracán tras una jornada donde en diez minutos perdió el trabajo de casi ochenta.

Los cambios de Tuchel, más que señalados por prensa inglesa: GETTY

Para la prensa británica se trata de un paso en falso en todos los sentidos. Elogian la mentalidad argentina, pero no dudan que con otro plan de partido la final del 19 de julio sería entre España y los ingleses. En la BBC no dudan que el partido se perdió desde su propio banco de suplentes: “La decisión del seleccionador inglés Thomas Tuchel de adoptar una postura defensiva resultó ser un fracaso estrepitoso”.

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Tuchel justificó sus decisiones pese a la derrota

“No pudimos ganar ningún balón, no pudimos mantener la posesión, así que creo que no fue un problema estructural; no cambiamos nada. Pero el partido cambió por completo. No hay problema, entiendo que estas discusiones existan y que haya millones de entrenadores después del partido, pero tuve que decidir yo”, comenzaba el entrenador alemán en una zona mixta caliente en todos los sentidos. Justificó sus decisiones a partir del escenario del partido que esperaba para los últimos instantes del choque.

Tuchel también defendió su trabajo. Aseguró que a lo largo de toda la Copa del Mundo su equipo fue de menos a más. Ni mucho menos quiere que lo encasillen como un entrenador defensivo: “También hice sustituciones ofensivas en los últimos partidos, simplemente intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos una ocasión inmediatamente y decidimos poner una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos. Ganaron todos los balones aéreos, no paraban de centrar, así que pusimos una defensa de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo”.

Datos claves

Thomas Tuchel fue duramente criticado tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina.

fue duramente criticado tras la eliminación de ante Argentina. El diario The Sun calificó sus decisiones tácticas como cambios cobardes y sin sentido.

calificó sus decisiones tácticas como y sin sentido. La prensa británica responsabilizó al seleccionador de perder el partido el 19 de julio.