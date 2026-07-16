Así reaccionó la prensa española a la clasificación de la Selección Argentina: “La final más bonita del Mundo”

La remontada de los dirigidos por Scaloni llega a España. Se dan contundentes titulares en los medios de comunicación ante la final del domingo.

Argentina jugará su séptima final de la Copa del Mundo. Todo ello después de remontar a Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez a pase de Lionel Andrés Messi. La prensa española ya reacciona a lo que será el enfrentamiento frente a la Albiceleste del próximo 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey. Se habla del mejor escenario posible para la FIFA.

“La final más bonita del mundo”, dicta el Diario MARCA en su portada con una foto de los jugadores de Argentina celebrando tras remontar a Inglaterra en Atlanta. Destacan el carácter competitivo de la Albiceleste e igualmente el estado de forma de Messi, al que ven como en sus mejores tiempos. Diario As titula que se viene la ‘Finalissima’.

“Final brutal… Final contra Messi, es de locos”, titulan ahora en portadas los medios de comunicación más cercanos a la figura de Lionel Andrés en su paso por Barcelona. Los medios catalanes Sport y Mundo Deportivo esperan por el mejor partido posible de la Copa del Mundo para el día domingo, destacando el hambre de una camada de argentinos que ha remado contra viento y marea a lo largo de todo el certamen.

Portadas de MARCA y AS.

Por España de momento no hablan de ninguna polémica arbitral como ocurrió en las últimas jornadas. La remontada de Argentina frente a Inglaterra se entiende a partir del carácter competitivo de Messi y compañía, así como desde los errores tácticos de un Thomas Tuchel más que señalado en el Reino Unido ahora mismo por sus decisiones tácticas con el partido a favor. La Roja ya espera a la Albiceleste.

Portadas de Mundo Deportivo y Sport.

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“Nueva remontada épica de Argentina, que se enfrentará a España en la final… La ‘albiceleste’ vuelve a remontar en los minutos finales y jugará la final del Mundial frente a España”, marcan también las principales radios españolas como Cadena COPE y Cadena SER en este momento. Todo preparado para el 19 de julio, donde el planeta se detendrá en Nueva Jersey.

Más reacciones en Francia e Inglaterra

L’Équipe bautizó a los dirigidos por Scaloni como los inmortales de la Copa del Mundo del año 2026. En la portada de su medio de comunicación comparan el carácter competitivo de la selección albiceleste frente a la pasividad de Francia en su encuentro frente a España. En Inglaterra se señala a Tuchel e igualmente a una generación que se va sin grandes éxitos.

“El fin del mundo”, titulan en esta mañana medios de comunicación como The Athletic, BBC, Daily Mail o The Sun. Todo ello para remarcar la crueldad con la cual los ingleses se despiden de la Copa del Mundo en la que venían de menos a más. Lamentan que la generación conformada por nombres como Jordan Pickford, John Stones o Harry Kane se vaya sin poder romper el techo de la selección en cuanto a títulos se refiere.

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