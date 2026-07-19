Mientras el plantel de Argentina vale €807 millones, esto cuesta España en su totalidad

España y Argentina cuentan con plantillas realmente millonarias, así que a continuación revisaremos lo que cuestan exactamente cada una de ellas.

España y Argentina se enfrentan por la gran final del Mundial 2026. El Estadio Nueva York Nueva Jersey es testigo de una verdadera fiesta que ya empezó desde hace rato, así que en esta ocasión nos alejaremos un poco del aspecto netamente futbolístico para centrarnos en el valor económico de cada una de las plantillas, siendo estas dos selecciones mega millonarias en todo sentido.

Hablando del actual campeón del mundo, de acuerdo al reconocido portal ‘Transfermarkt‘, podemos notar que Argentina tiene una cotización total de 807.50 millones de euros en su plantilla. Además, es importante destacar que Julián Álvarez es el jugador más valioso del equipo con 100 millones de euros, así que claramente tienen a un crack que el día de hoy será titular.

España no se queda atrás y en este factor supera ampliamente lo que representa financieramente Argentina. Los europeos tienen un valor de 1.22 mil millones de euros y tienen en Lamine Yamal a la estrella más cotizada con 200 millones de euros. Es así que la gran final económica se la llevan los liderados por Luis de la Fuente, mientras que los de Lionel Scaloni buscarán imponerse en la cancha.

Los 5 jugadores más valiosos de España en el Mundial 2026

Lamine Yamal | 200 millones de euros

Pedri | 150 millones de euros

Pau Cubarsí | 80 millones de euros

Martín Zubimendi | 75 millones de euros

Dani Olmo | 60 millones de euros

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Los 5 jugadores más valiosos de Argentina en el Mundial 2026

Julián Álvarez | 100 millones de euros

Enzo Fernández | 90 millones de euros

Lautaro Martínez | 85 millones de euros

Nico Paz | 80 millones de euros

Alexis Mac Allister | 70 millones de euros

Alineaciones confirmadas de España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

España | Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Argentina | Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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