Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por la final del Mundial 2026: minuto a minuto

En el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina busca el primer bicampeonato de su historia y se enfrenta a España, que quiere su segunda estrella.

Llegó el gran día. En el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina y la Selección de España se enfrentan para definir al campeón del Mundial 2026. El partido comienza a las 16.00 horas, será dirigido por Slavko Vincic y podrá verse en vivo tanto a través de TyC Sports como de DSports y Telefe, más la plataforma de Disney+.