Llegó el gran día. En el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina y la Selección de España se enfrentan para definir al campeón del Mundial 2026. El partido comienza a las 16.00 horas, será dirigido por Slavko Vincic y podrá verse en vivo tanto a través de TyC Sports como de DSports y Telefe, más la plataforma de Disney+.
Mundial 2026
Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por la final del Mundial 2026: minuto a minuto
En el MetLife Stadium de New Jersey se define al campeón del certamen.
El equipo arbitral de este partido
- Árbitro: Slavko Vincic (ESL)
- Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)
- Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)
- Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
- Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)
- VAR: Bastian Dankert (GER)
- AVAR: Nicolas Gallo (COL)
- SVAR: Khamis Al Marri (QAT)
- SBVAR: Tatiana Guzman (NIC)
- SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)
El camino de España en el Mundia
- España 0 – 0 Cabo Verde | Fase de grupos
- España 4 – 0 Arabia Saudita | Fase de grupos
- España 1 – 0 Uruguay | Fase de grupos
- España 3 – 0 Austria | 16avos de final
- España 1 – 0 Portugal | Octavos de final
- España 2 – 1 Bélgica | Cuartos de final
- España 2 – 0 Francia | Semifinal
El camino de Argentina en el Mundial 2026
- Argentina 3 – 0 Argelia | Fase de grupos
- Argentina 2 – 0 Austria | Fase de grupos
- Argentina 3 – 1 Jordania | Fase de grupos
- Argentina 3 – 2 Cabo Verde | 16avos de final
- Argentina 3 – 2 Egipto | Octavos de final
- Argentina 3 – 1 Suiza | Cuartos de final
- Argentina 2 – 1 Inglaterra | Semifinal
Se define al nuevo campeón del mundo
En el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina busca el primer bicampeonato de su historia y se enfrenta a España, que quiere su segunda estrella.
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