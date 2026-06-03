Mientras la MLS de Messi tiene 44 convocados al Mundial 2026, estos lleva la Saudi Pro League de Arabia Saudita

La MLS de los Estados Unidos de Norteamérica sigue en pleno crecimiento. A solamente unas jornadas de que arranque la Copa del Mundo, el fútbol confirma su afianzamiento como una de las ligas con más representantes en el gran torneo de la FIFA. Con Lionel Messi son 44 los jugadores llamados a la cita de mediados de año. Todo esto mientras Arabia Saudita y con Cristiano Ronaldo como bandera también se consolidan como grandes marcas.

La Saudi Pro League también alcanzó un récord en la convocatoria al Mundial 2026. Un total de 47 futbolistas de su campeonato nacional han sido llamados para representar a sus selecciones entre el 11 de junio y el día 19 de julio. Una marca sin precedentes para el campeonato emergente e igualmente una muestra más de todo el dinero que se traduce en grandes fichajes desde la llegada de Cristiano Ronaldo. Eso sí, hay un factor que rompe con lo demostrado en la MLS.

No podemos olvidarnos que el campeonato nacional de Arabia Saudita cuenta con prácticamente el 99% de la selección nacional del país. Veinticinco de los veintiséis jugadores llamados por el conjunto verde disputan la Saudi Pro League. Un escenario más que distinto si lo comparamos con una MLS donde más del 88% de sus convocados no representarán los intereses de Estados Unidos en la cita.

La MLS cuenta con un total de 44 jugadores convocados al Mundial repartidos en dieciséis nacionalidades distintas. Destaca la presencia de combinados que, como Paraguay o Argentina, se nutrirán de algunos de los principales embajadores del certamen durante este verano. Miguel Almirón, Lionel Messi, Rodrigo de Paul o Andrés Cubas son ejemplos de esto.

Messi y Son, las grandes caras de la MLS en el Mundial: GETTY

Como decimos, en Arabia Saudita veinticinco de sus veintiséis convocados viven del torneo de Cristiano Ronaldo. Únicamente el nombre de Saud Abdulhamid, defensor del Lens de Francia, se encuentra lejos de las fronteras del país de Oriente Medio a la hora de haber recibido un llamado para representar a su país en la Copa del Mundo. Los torneos tanto de Messi como de CR7 siguen creciendo y acaparando figuras.

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La Premier, liga con más convocados al Mundial

El campeonato británico sigue demostrando su poderío y crecimiento igualmente. Desde hace varias ediciones es la liga local con más convocados a la Copa del Mundo. En esta ocasión y gracias al aumento de participantes, salvo giro de 180° o lesiones, se espera que más de ciento noventa futbolistas de la Premier League digan presente en el torneo durante la primera fase.

Manchester City es uno de los que más ayuda en este sentido. El ya exequipo de Pep Guardiola contará con un total de diecinueve convocados a la Copa del Mundo. Otras entidades como Arsenal llegan a un total de dieciséis, mientras Manchester United y Crystal Palace completan todo con doce convocados en cuanto a los clubes con más llamamientos a la fiesta de la FIFA.

Datos claves

La MLS registra un total de 44 futbolistas convocados para el Mundial de 2026.

registra un total de 44 futbolistas convocados para el Mundial de 2026. La liga de Arabia Saudita aportará 47 jugadores al torneo internacional de la FIFA.

aportará 47 jugadores al torneo internacional de la FIFA. El astro Lionel Messi lidera a los representantes norteamericanos de 16 nacionalidades distintas.