En Portugal no descartan que Cristiano Ronaldo juegue el Mundial 2030

Portugal ya piensa en el Mundial 2026. Será el sexto para Cristiano Ronaldo y para muchos el final de una generación dorada en todos los sentidos. Eso sí, Roberto Martínez, DT de los lusos, no descarta que CR7 llegue al Mundial del centenario con 45 años en sus piernas. No hay precedentes de un jugador de campo con esa edad en el torneo de la FIFA.

“Va a pelear por ello, vamos. Yo creo que nadie debería ponerlo en duda, al menos se ha ganado eso”, analizaba Roberto Martínez en las últimas jornadas por Cadena SER. No duda que si CR7 quiere, su cuerpo le responderá para buscar una convocatoria. Hay que remarcar que el delantero, eso sí, dejó en claro meses atrás que estamos ante los últimos compases de su carrera.

Para Roberto Martínez, CR7 tiene todo para pelear por este hecho. Su ética de trabajo y años de cuidados jugarán a su favor: “Está claro que hay un aspecto genético, y un aspecto del trabajo: todo lo que puede hacer para ayudar a su cuerpo lo utiliza. Yo creo que es más un aspecto psicológico, yo he trabajado con muchísimos jugadores que el día después de ganar una Liga de Campeones o un Balón de Oro no tienen el mismo hambre”.

“Cristiano Ronaldo no juega para ganar un título específico, a nivel colectivo o individual. Su secreto no es lo que come, es el hambre que tiene. Gane lo que gane, al día siguiente tiene el mismo hambre para mejorar. Yo creo que tener ese objetivo te permite la longevidad”, más reflexiones del DT de Portugal sobre su estrella y el tema de moda en estas horas.

A la espera de lo que ocurra, CR7 ya piensa en sus primeros pasos por Norteamérica. Uzbekistán, Congo y Colombia serán sus oponentes en una primera fase donde quedar primero es clave. En caso de no hacerlo, Portugal se enfrenta a escenarios de choques con Inglaterra, Croacia o Argentina a las primeras de cambio en cuanto a eliminatorias se refiere. Dentro de 4 años su DT le ve listo para un desafío sin precedentes.

Los jugadores más veteranos en un Mundial

Essam El-Hadary (Egipto): 45 años y 161 días Faryd Mondragón (Colombia): 43 años y 3 días Roger Milla (Camerún): 42 años y 3 días Pat Jennings (Irlanda del Norte): 41 años Peter Shilton (Inglaterra): 40 años y 292 días Dino Zoff (Italia) – 40 años y 133 días Ali Boumnijel (Túnez) – 40 años y 71 días Jim Leighton (Escocia) – 39 años y 334 días David James (Inglaterra) – 39 años y 330 días Ángel Labruna (Argentina) – 39 años y 330 días

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