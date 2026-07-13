Mientras Lamine Yamal gana 43 millones en el Mundial 2026, lo que cobra Kylian Mbappé

Compara los ingresos de Lamine Yamal con la millonada que cobra Kylian Mbappé durante la disputa de la Copa del Mundo 2026.

Hay un duelo de estrellas en las semifinales del Mundial 2026. España juega contra Francia, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que ganan Lamine Yamal y Kylian Mbappé estando en la Copa del Mundo de la FIFA. ¿Quién gana más?

Yamal ha venido de menos a más en el Mundial luego de llegar en la etapa final de la recuperación por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Hasta el partido ante Francia del martes 14 de junio a las 15:00 ET, lleva un gol y ninguna asistencia en 405 minutos.

Otras historia es la de Kylian Mbappé. El capitán de Francia lleva ocho goles y tres asistencias en el Mundial 2026, y es el tercer jugador mejor pagado de toda la Copa del Mundo. Ahora, la duda era… ¿Gana más o menos dinero que Lamine Yamal?

Esta es la gran diferencia entre lo que ganan Yamal y Mbappé en el Mundial

Lamine Yamal y Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

El portal ‘Sportico’ elaboró el ranking de los jugadores mejor pagados del Mundial 2026 teniendo en cuenta ingresos dentro y fuera de la cancha. Este reporte señaló que, mientras Yamal gana 43 millones de dólares durante esta Copa del Mundo de la FIFA, Mbappé cobra 100 millones. La diferencia es de 57 millones de dólares.

El jugador mejor pagado del Mundial 2026 no es Kylian Mbappé

Con unas ganancias de 100 millones de dólares por ingresos dentro y fuera de la cancha, Kylian Mbappé ocupó la tercera posición de los jugadores mejor pagados del Mundial 2026, según ‘Sportico’. ¿Y quiénes lo superan? Messi con 140 millones y Cristiano Ronaldo con 295 millones de dólares.

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