“No hay sentimiento”: Las palabras de Mbappé sobre la tristeza de Hakimi por la derrota de Marruecos

Francia sigue con paso firme en el Mundial 2026, venció a Marruecos en cuartos de final y Kylian Mbappé dio de qué hablar con y sin el balón. Luego de ser figura del encuentro, le preguntaron por la tristeza de su amigo Achraf Hakimi al quedar eliminado y la respuesta sorprendió a todos: “No hay sentimiento”.
“No, no, aquí no hay emoción, no hay sentimiento, estoy aquí para ganar. Será más difícil cuando lo vea en el vestuario y volvamos a ser amigos y personas fuera del campo, pero aquí, dentro del campo, no hay lugar para los sentimientos“, dijo Mbappé sobre la tristeza de Hakimi al perder con Francia y quedar eliminado del Mundial.
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Datos clave
- Kylian Mbappé afirmó que “no hay sentimiento” por la tristeza de Achraf Hakimi.
- Dentro del campo el delantero declaró que no hay lugar para las emociones.
- En el vestuario volverán a ser amigos, confesó el jugador tras el partido.