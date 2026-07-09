“No hay sentimiento”: Las palabras de Mbappé sobre la tristeza de Hakimi por la derrota de Marruecos

Conoce los detalles de las declaraciones de Mbappé sobre la tristeza de Hakimi tras la derrota de Marruecos con Francia en el Mundial 2026.

Francia sigue con paso firme en el Mundial 2026, venció a Marruecos en cuartos de final y Kylian Mbappé dio de qué hablar con y sin el balón. Luego de ser figura del encuentro, le preguntaron por la tristeza de su amigo Achraf Hakimi al quedar eliminado y la respuesta sorprendió a todos: “No hay sentimiento”.

“No, no, aquí no hay emoción, no hay sentimiento, estoy aquí para ganar. Será más difícil cuando lo vea en el vestuario y volvamos a ser amigos y personas fuera del campo, pero aquí, dentro del campo, no hay lugar para los sentimientos“, dijo Mbappé sobre la tristeza de Hakimi al perder con Francia y quedar eliminado del Mundial.

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