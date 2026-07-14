Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones en Argentina, el salario de Thomas Tuchel en Inglaterra

¿La gloria no se paga igual? Conoce la brutal diferencia entre el salario de Lionel Scaloni y el millonario sueldo de Thomas Tuchel en Inglaterra.

Llegó la hora de la segunda semifinal del Mundial 2026. La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra y en la dirección técnica hay una gran diferencia de salarios, así que no hubo un mejor momento para comprar lo que Lionel Scaloni gana con el salario de Thomas Tuchel.

Scaloni ratificó una vez más que los jugadores argentinos están convencidos de su idea de juego y de la forma en la que gestiona el plantel. No solo suma cuatro títulos (Copa América 2021, Mundial 2022, Finalissima 2022 y Copa América 2024), también llegó a la última semana del torneo por segundo Mundial consecutivo a pesar de tener un salario muy inferior al de Tuchel.

La era de Thomas Tuchel en Inglaterra empezó en enero de 2025 y logró clasificar al Mundial 2026 con una campaña perfecta de ocho victorias, 22 goles a favor y niguno en contra en ocho partidos. Ya en el Copa Mundial FIFA 2026, el técnico alemán siguió justificando su salario millonario al llegar hasta semifinal luego de eliminar a Noruega en cuartos de final.

La gran diferencia entre lo que gana Scaloni en Argentina y el salario de Tuchel en Inglaterra

Scaloni y Tuchel en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de 3.9 millones de dólares. Mientras que el portal ‘Finance Football’ reportó que Lionel Scaloni gana 2.6 millones al año como DT de Argentina, ‘Celebrity Net Worth’ le señaló un salario anual a Thomas Tuchel de 6.5 millones de dólares en Inglaterra.

¿Quién tiene un contrato más largo, Lionel Scaloni o Thomas Tuchel?

Aquí, por ahora, vuelve hacer diferencia el entrenador de la selección inglesa. A pesar de que está instalada la narrativa de que Lionel Scaloni tiene un acuerdo de palabra para renovar con la Selección Argentina, por ahora, su contrato va hasta el final del Mundial 2026. Por parte de Thomas Tuchel, el vínculo con Inglaterra está pactado hasta el final de la Eurocopa 2028.

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