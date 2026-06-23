Mientras Luis Díaz gana 14 millones, el salario del arquero del Congo Lionel Mpasi-Nzau

Conoce la enorme diferencia entre los 14 millones que gana Luis Díaz y el sorpresivo salario de Lionel Mpasi-Nzau, arquero titular de RD Congo.

La Selección Colombia enfrentó a la República Democrática del Congo en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 y una de las grandes figuras del partido fue el arquero Lionel Mpasi-Nzau. Así que no hubo un mejor momento para comparar lo que gana con el salario de la estrella de la ‘Tricolor’, Luis Díaz.

Primero fue un tiro de Daniel Muñoz y luego un remate de larga distancia de James Rodríguez. El nombre de Mpasi-Nzau empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… El arquero de RD Congo juega en el equipo Le Havre de la Ligue 1 de Francia y… ¿Gana más que ‘Lucho’ Díaz?

A pesar de haber comprado sus derechos deportivos cuando tenía 28 años y con muy pocas posibildides de reventa para recuperar los 75 millones de euros que pagaron con bonificaciones, Bayern Múnich le tiene tanta confianza a Luis Díaz que lo hicieron el sexto jugador mejor pagado de todo el equipo.

La abismal diferencia entre los salarios de Luis Díaz y el arquero de RD Congo

Tapada de Lionel Mpasi-Nzau vs. Colombia. (Foto: Getty Images)

Estamos hablando de una diferencia de más de 13.3 millones de euros. Mientras que Luis Díaz tiene un salario de 14 millones de euros brutos al año en Bayern Múnich, Lionel Mpasi-Nzau gana 640.000 euros anuales en Le Havre. Estos datos son del portal experto ‘Capology’.

El próximo rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Luego de los partidos ante Uzbekistán y Républica Democrática del Congo, la Selección Colombia cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami.

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