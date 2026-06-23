Cristiano Ronaldo finalmente ha llegado al Mundial 2026 y pudo marcar sus primeros dos goles en la Copa del Mundo. El portugués está jugando la que posiblemente será su última edición de este torneo, y por eso va por todo con una gran generación de futbolistas.

Ahora mismo, Portugal es líder del grupo del Mundial 2026, pero tendrá que jugarse el primer puesto contra Colombia en el último partido de la zona. Por lo cual, después de un doblete clave contra Uzbekistán, el ‘Bicho’ también le mandó un mensaje a su siguiente rival y a todos en el torneo.

“ESTAMOS AQUÍ!”, escribió Cristiano Ronaldo en sus cuentas oficiales junto a una foto de su celebración y otra de todo el equipo. El capitán de Portugal le avisa a todos los que quieren competir por el torneo que ellos ya llegaron y serán un duro rival.

Portugal tiene uno de los mejores equipos de todo el Mundial 2026 y ahora tendrá que demostrarlo contra Colombia en la última fecha del grupo. También el ‘Bicho’ y su equipo ya casi que aseguraron un lugar en los 16avos de final por los puntos y el gol diferencia.

Con esta victoria y este mensaje, tanto Cristiano Ronaldo como Portugal disipan las dudas que dejó la primera fecha del Mundial 2026, donde no pudieron con RD. Congo y se complicaron de manera sustancial. Ahora este 5 a 0 da más calma para el siguiente encuentro.

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La tabla de posiciones del grupo K

De momento, así está la tabla de posiciones del grupo K antes del partido entre Colombia y RD. Congo:

País PJ V E D GF GC DG Pts Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3 RD. Congo 1 0 0 1 1 1 0 1 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

¿Cuándo jugarán la Selección Colombia vs la Selección Portugal?

El próximo partido de la Selección Colombia contra la Selección Portugal se jugará el sábado 27 de junio de 2026. Ese encuentro comenzará desde las 18H30 y será clave para definir el liderato de la zona.

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En síntesis: