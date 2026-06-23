Predicción Mundial 2026: Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido ante la Selección Colombia

Oficialmente, Cristiano Ronaldo llegó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de un mal partido ante República Democrática del Congo, marcó dos goles en la goleada de Portugal a Uzbekistán, y no dudó en hacer una predicción sobre cómo será el partido ante la Selección Colombia.
Primero fue un gol llegando como delantero ‘9’ al minuto seis del primer tiempo y luego un remate cruzado al minuto 39. Cristiano anotó dos goles en la victoria 5-0 ante Uzbekistán, y aunque todo daba para llenarse de confianza y decir que Portugal va por el liderato del Grupo K, prefirió la prudencia y humildad.
Todo apunta a que la Selección Colombia y Portugal van a definir quién clasificará como primero del Grupo K del Mundial 2026 el sábado 27 de junio a partir de las 6:30 P.M. Así que fue invitable que Cristiano Ronaldo predijera cómo va a ser el partido ante Luis Díaz, James Rodríguez y compañia.
Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido ante la Selección Colombia
El escudo de la FCF y Cristiano Ronaldo. (Foto: archivo particular y Getty Images)
A Cristiano le preguntaron por un posible duelo ante Messi y Argentina en el Mundial 2026 y ahí apareció la Selección Colombia. “Sería top, pero lo más importante era hoy (23 de junio) ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo, y lo logramos. Jugué bien, marqué y ayudé al equipo. El equipo ha estado muy bien y seguimos”, declaró CR7.
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¿Cristiano Ronaldo ha jugado contra la Selección Colombia?
La respuesta es… No. Cristiano Ronaldo nunca había jugado contra la Selección Colombia hasta el partido del próximo sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami, por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026.
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En resumen
- Cristiano Ronaldo predijo que Portugal tendrá un “partido duro” contra la Selección Colombia.
- Dos goles anotó Cristiano Ronaldo en la victoria 5-0 de Portugal ante Uzbekistán.
- 27 de junio será el primer enfrentamiento histórico de Cristiano Ronaldo ante Colombia.