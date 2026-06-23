Predicción Mundial 2026: Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido ante la Selección Colombia

¿Respeto absoluto o una advertencia velada? Conoce la sorprendente frase de Cristiano Ronaldo sobre la Selección Colombia en el Mundial.

Oficialmente, Cristiano Ronaldo llegó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de un mal partido ante República Democrática del Congo, marcó dos goles en la goleada de Portugal a Uzbekistán, y no dudó en hacer una predicción sobre cómo será el partido ante la Selección Colombia.

Primero fue un gol llegando como delantero ‘9’ al minuto seis del primer tiempo y luego un remate cruzado al minuto 39. Cristiano anotó dos goles en la victoria 5-0 ante Uzbekistán, y aunque todo daba para llenarse de confianza y decir que Portugal va por el liderato del Grupo K, prefirió la prudencia y humildad.

Todo apunta a que la Selección Colombia y Portugal van a definir quién clasificará como primero del Grupo K del Mundial 2026 el sábado 27 de junio a partir de las 6:30 P.M. Así que fue invitable que Cristiano Ronaldo predijera cómo va a ser el partido ante Luis Díaz, James Rodríguez y compañia.

Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido ante la Selección Colombia

El escudo de la FCF y Cristiano Ronaldo. (Foto: archivo particular y Getty Images)

A Cristiano le preguntaron por un posible duelo ante Messi y Argentina en el Mundial 2026 y ahí apareció la Selección Colombia. “Sería top, pero lo más importante era hoy (23 de junio) ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo, y lo logramos. Jugué bien, marqué y ayudé al equipo. El equipo ha estado muy bien y seguimos”, declaró CR7.

¿Cristiano Ronaldo ha jugado contra la Selección Colombia?

La respuesta es… No. Cristiano Ronaldo nunca había jugado contra la Selección Colombia hasta el partido del próximo sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami, por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026.

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