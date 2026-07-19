Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA?

El trofeo de la Copa del Mundo 2026 no solo tiene un valor deportivo altísimo, si no que también tiene un costo monetario importante.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se juega este domingo 19 de julio, el ganador no solo quedará escrito en la historia del fútbol una vez más si no que se llevará a casa un trofeo de Copa del Mundo que tiene un valor altísimo tanto abstracto como monetario.

La Copa del Mundo está hecha de oro de 18 kilates, y tiene un peso de poco más de 6 kilogramos, traducido al preso del oro de ese kilataje en estos momentos, su valor es cercano a los 290 mil dólares, solo en su costo de materiales.

Claro que si en algún momento alguna de las selecciones decide vender su réplica, la original no sale del museo de la FIFA, su costo ascendería a millones por el simbolismo que representa.

Argentina llega como campeona vigente del Mundial. Foto: Getty.

¿Cuánto pesa el trofeo del Mundial?

Esta es una pregunta muy común y tiene su respuesta concreta: el peso oficial de la estatuilla es de 6,175 kilogramos, lo que permite que cualquier futbolista pueda levantarlo sin problemas. En la base, que no suele verse al ser mostrado en alto ni al ser apoyado, están escritos los nombres de todos los equipos campeones de 1974 en adelante; al estar tallados, no suman peso extra.

¿Cómo es el diseño del trofeo del Mundial?

La Copa que recibe el campeón del mundo representa a dos figuras humanas levantando al Planeta Tierra, elevándolo con sus brazos. Esto busca ser un símbolo de la victoria y de la unión de los pueblos por medio del balón y del futbol, juntando a los continentes en uno solo. Las dos personas no tienen rasgos claros, como señalando que cualquier jugador, sin importar de que país sea, puede ganar un Mundial.

Publicidad

¿De qué material está hecho el trofeo del Mundial?

Este galardón está elaborado con oro de 18 quilates: aunque suele decirse que es de “oro macizo”, por dentro es hueco ya que si no pesaría muchísimo más. Sí posee un metal interno para darle mayor resistencia y estabilidad al mismo. Además, la base está hecha con dos anillos de malaquita, una piedra semipreciosa que es lo que se puede ver de color verde.

En resumen