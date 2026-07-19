Alineaciones de Argentina y España por la final del Mundial 2026

Se define al gran campeón de la Copa del Mundo y ambos entrenadores ultiman detalles en las formaciones.

Llegó el gran día. La Selección Argentina y España se medirán en la final del Mundial 2026 en el Metlife Stadium de Nueva York desde las 15 horas locales (16:00 de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

A horas del inicio del compromiso que definirá al campeón del mundo de esta edición, ambos entrenadores ultiman detalles en las formaciones. Lionel Scaloni tiene dos dudas, una en el lateral derecho y otra en el mediocampo, mientras que Luis de la Fuente parece tener todo claro y repetirá el equipo que venció a Francia en semis.

Las formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

El MetLife, el escenario de la final

El equipo arbitral

El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, que estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

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El encargado del comandar el VAR será el alemán Bastian Dankert, mientras que el AVAR será el colombiano Nicolás Gallo.