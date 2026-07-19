El apodo que le puso la prensa de España a Argentina tras ganarles el Mundial 2026

La prensa de la Selección de España celebró el campeonato Mundial 2026 contra Argentina y les pusieron apodo en el análisis.

La Selección de España dominó de principio a fin y con un corto 1-0 se coronó nuevo campeón del Mundial 2026 tras ganarle a la Selección de Argentina. La prensa ibérica reacciona no solo celebrando el triunfo pero también etiquetando a Argentina.

Diario As no se guardó nada y señaló que Argentina en todo el segundo tiempo regular hasta el final “estaba en la lona”. Marca de Madrid señala que Argentina se guardó no más para lanzar centros en lo que “hubiera sido el empate más injusto de todos los siglos”.

Su análisis dejó una fuerte indirecta señalando que “Argentina es experta en asaltar el alma del árbitro”, así mismo ponderaron que el primer tiempo acabó sin ningún remate a puerta de Argentina.

Diario Sport apunta a una lección táctica de De La Fuente contra Scaloni en el partido, siendo honestos también con los contratiempos que tuvo con expulsión de Enzo y lesiones de centrales.

Ferrán Torres le ganó el Mundial a España con el 1-0 a los 105′. Foto: Getty.

Duras etiquetas del Diario Marca de España

Publicidad

En resumen