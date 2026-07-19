El apodo que le puso la prensa de España a Argentina tras ganarles el Mundial 2026

La Selección de España dominó de principio a fin y con un corto 1-0 se coronó nuevo campeón del Mundial 2026 tras ganarle a la Selección de Argentina. La prensa ibérica reacciona no solo celebrando el triunfo pero también etiquetando a Argentina.
Diario As no se guardó nada y señaló que Argentina en todo el segundo tiempo regular hasta el final “estaba en la lona”. Marca de Madrid señala que Argentina se guardó no más para lanzar centros en lo que “hubiera sido el empate más injusto de todos los siglos”.
Su análisis dejó una fuerte indirecta señalando que “Argentina es experta en asaltar el alma del árbitro”, así mismo ponderaron que el primer tiempo acabó sin ningún remate a puerta de Argentina.
Diario Sport apunta a una lección táctica de De La Fuente contra Scaloni en el partido, siendo honestos también con los contratiempos que tuvo con expulsión de Enzo y lesiones de centrales.
Ferrán Torres le ganó el Mundial a España con el 1-0 a los 105′. Foto: Getty.
Duras etiquetas del Diario Marca de España
Amarga despedida: Los jugadores de Argentina que disputaron su último Mundial tras la final contra España
En resumen
- La prensa de España volvió a la carga y le puso un nuevo apodo a la Selección de Argentina tras derrotarla en la gran final del Mundial 2026.
- Los medios españoles utilizaron este calificativo para ironizar sobre el temperamento, las quejas arbitrales o el estilo frictionado de la Albiceleste, dejando en claro que la rivalidad no terminó con el silbatazo final.
- Este nuevo sobrenombre causó indignación inmediata y desató una intensa batalla en las redes sociales entre los aficionados de ambos países tras el cierre de la Copa del Mundo.