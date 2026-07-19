Última hora: Antes de la final entre Argentina y España, revelan al ganador del Balón de Oro del Mundial

Antes de jugarse la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, ya revelaron quién ganará el premio al Balón de Oro del torneo.

La final del Mundial 2026 entre la Selección de Argentina y la Selección de España ni empieza pero ya dieron a conocer al que sería, supuestamente, el ganador del Balón de Oro del torneo.

Según la web Sports Illustrated, independientemente del resultado entre la selección de España y Argentina, será Lionel Messi el ganador del Balón de Oro del torneo.

Esto marcaría su tercer premio de esta índole, tras haber ganado el de Qatar 2022 y el de Brasil 2014. En este torneo llegó a la final peleando el botín de oro junto a Mbappé, Haaland, Harry Kane y otros cracks.

El premio lo entrega la FIFA quiénes ya habrían decidido el premio, esto pese a que en España también había expectativa por alguno de sus cracks como Lamine Yamal o el goleador Mikel Oyarzabal.

Messi con el premio al Balón de Oro del Mundial 2022.

Las formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.. DT: Lionel Scaloni

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España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

En resumen