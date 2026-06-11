Mundial 2026: El precio de una bolsa de agua y una cerveza en el estadio que sorprendió a todos

Descubre cuánto cuesta una bolsa de agua y una cerveza dentro del Estadio Azteca durante un partido del Mundial 2026.

Aparecieron las primeras quejas… El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 puso primera marcha y una de las mayores curiosidades fue el precio que tiene tomarse una bolsa de agua o una cerveza en los estadios. ¡Todos se sorprendieron!

El periodista Andrés Marocco, de ESPN, estaba en el estadio Guadalajara (Akron) para el partido entre Corea del Sur y República Checa cuando decidió enviarle a su compañero Antonio Casale la lista de precios que se manejan en los estadios del Mundial. ¿Están caros?

Un refresco cuesta 150 pesos mexicanos, unos ocho dólares. Una cerveza sin alcohol vale 15 dólares y hasta ahí los precios en el Mundial 2026 no causaron tanto revuelo. Sin embargo, a la hora de saber cuánto cuesta tomarse una cerveza premium en un estadio de la Copa del Mundo de la FIFA, llegó la cifra que sorprendió a todos. ¡Y ni hablar del valor de una bolsa de agua!

Esto cuestan una bolsa de agua y una cerveza en el Mundial 2026

Un vaso del Mundial 2026. (Foto Getty Images)

Si la idea es tomarse una cerveza premium durante un partido del Mundial 2026 hay que tener más de 17 dólares, 310 pesos mexicanos y 63.000 pesos colombianos. ¿Y una bolsa de agua de 600 mililitros? Cuesta 80 pesos mexicanos, 4.6 dólares y más de 16.000 pesos colombianos.

El precio de la comida en los estadios del Mundial 2026

En la lista de precios que reveló ESPN Colombia hubo dos opciones para comer. Una paquete de papas fritas tiene el precio de 180 pesos mexicanos, unos diez dólares y más de 36.000 pesos colombianos. La segunda opción era un lonche de pierna que cuesta 210 pesos mexicanos (12 dólares y 42.800 pesos colombianos).

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