Tras la mala eliminación contra Suiza, ya hay rumores de las ofertas que tendría Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo no pudo hacer el Mundial esperado con la Selección Colombia y se marchó rápido en los 8vos de final contra Suiza. El entrenador argentino termina contrato con el equipo nacional y ahora mismo su futuro es una total incertidumbre.

De acuerdo a la información revelada en ESPN y DSports, durante la transmisión del partido, Néstor Lorenzo tendría ofertas para llegar a diferentes equipos en esta nueva temporada. Ambos medios coinciden en qué desde España le han acercado ofertas al entrenador.

Lorenzo todavía no tiene claro su futuro y desde la Federación Colombiana de Fútbol tampoco. La FCF se tomaría unos días para analizar qué hacer en este nuevo ciclo y si decide comenzar un nuevo proyecto. Además, hay un evidente desgaste en el proyecto de Lorenzo.

Tras la eliminación ante la Selección de Suiza, Lorenzo solo atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, donde además apenas y respondió preguntas. No se le consultó sobre su futuro y ahora mismo todo está en “veremos”.

Néstor Lorenzo terminó contrato con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Tras la caída de la Selección Colombia en el Mundial 2026, varios rumores han llegado sobre el entrenador y su actualidad en el equipo nacional. El DT habría estado molesto por la no convocatoria de Sebastián Villa, y también habría desacuerdos entre la hinchada.

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Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ha dirigido ya un total de 51 partidos entre todas las competencias. Ganó 31 encuentros, empató 12 y solo perdió 8 partidos. Aunque llevó al equipo a una final de Copa América, dejó la sensación de que pudo dar más.

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