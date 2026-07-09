Zlatan Ibrahimovic no dudó y le puso un nuevo apodo a Messi en pleno Mundial 2026

Conoce el nuevo y llamativo apodo que Zlatan Ibrahimović le puso a Lionel Messi durante el desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Una vez más, el mundo del fútbol se rindió ante Lionel Messi. ¡Y otra vez fue en un Mundial! Leo fue protagonista estelar de la épica remontada de Argentina a Egipto en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y Zlatan Ibrahimovic no dudó en ponerle un nuevo apodo.

La Selección Argentina empezó con dos golpes duros. No solo recibió un gol al minuto 15 del primer tiempo, a Messi le atajaron un cobro penal al minuto 22. Es el segundo penalti que le atajan en el Mundial 2026. ¿Hora de caerse? ¡Ni un segunda anotación de Egipto lo logró?

Una asistencia a Cristian ‘Cuti’ Romero y un gol al minuto 38 del segundo tiempo para poner el 2-2 parcial demostraron que Lionel Messi está más vigente que nunca. Argentina le terminó ganando a Egipto 3-2 con un gol de Enzo Fernández al segundo minuto de adición y una de las mejores reacciones a lo que hizo el ’10’ argentino vino de la mano del exjugador sueco Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué dijo?

El nuevo apodo que Ibrahimovic le puso a Messi en pleno Mundial

Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“Se transformó en un animal y nadie podía detenerlo. Simplemente siguió y siguió y esa es la versión que vi, la que estamos acostumbrados a ver y la que seguimos viendo. Así que también se puede apreciar lo emotivo que es para él, lo mucho que esto significa. Recuerden que ya ganó este Mundial. Ya ha conquistado muchísimos trofeos: Balones de Oro, el premio al Jugador del Año de la FIFA… Todo. Podría sentarme aquí a repasar su historial y se ve perfecto, pero él sigue queriendo más. Sigue teniendo hambre de gloria, y eso es impresionante. Mírenlo”, dijo Ibrahimovic sobre Lionel Messi en el canal ‘Fox Sports’.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en el Mundial 2026?

Hasta el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Messi lleva ocho goles que se reparten de la siguiente manera: 3 a Argelia, 2 a Austria y uno a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

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