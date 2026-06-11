Quién juega mañana, viernes 12 de junio, en el Mundial 2026: horario y por dónde ver EN VIVO

La jornada futbolística de este viernes 12 de junio representa un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA, ya que los coorganizadores restantes realizan su debut oficial.
Luego del exitoso inicio en territorio mexicano, el conjunto canadiense enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Toronto, mientras que el equipo estadounidense medirá fuerzas ante Paraguay en Los Ángeles, buscando ambos un debut positivo en el Mundial 2026.
PARTIDOS DEL VIERNES 12 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO, Disney+
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Wilton Sampaio quiso hablar en inglés y protagonizó un bochorno en el Mundial 2026: ¡No se le entendió nada!
Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)
Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Disney+
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports, Disney+
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: 04:00 (sábado 13 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final), Disney+
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto), Disney+
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto, Disney+
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos), Disney+
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador), Disney+
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos), Disney+
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.
Todos los grupos del Mundial 2026:
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Irak
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá