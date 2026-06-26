Por qué no juegan Erling Haaland y Martin Odegaard en el Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026

Noruega y Francia disputan una verdadera final por el liderato del Grupo I del Mundial 2026. Las ausencias de Erling Haaland y Martin Odegaard llaman la atención, así que ahora conocerás las razones del caso.

Noruega y Francia se encuentran el día de hoy en el marco de la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. En un partido realmente decisivo para conocer a la selección que se quede con el primer puesto de la zona, y por ende revelarse al posible rival al que enfrentarán en dieciseisavos de final, sorprende en demasía que jugadores como Erling Haaland y Martin Odegaard no estén presentes.

¿Qué pasó con Erling Haaland y Martin Odegaard? Es importante recordar y tener en cuenta que ambos jugadores son de los referentes futbolísticos más relevantes de un Noruega que viene dando la hora en el Mundial 2026. Ahora, si bien el encuentro ante Francia es importante para las aspiraciones en el torneo, el entrenador Ståle Solbakken los hará descansar ya que ninguno será titular.

Fuente: Getty Images.

Así es. Al confirmarse las alineaciones de Noruega y Francia, podemos notar que ni Erling Haaland ni Martin Odegaard estarán desde el inicio del partido. Tendrán que esperar su oportunidad en el banco de los suplentes y claramente se debe a una razón de descanso físico pensando en la siguiente ronda del Mundial 2026. Todo lo contrario sucede con los galos ya que ponen lo mejor de su plantilla.

Las alineaciones confirmadas de Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026

Noruega | Egil Selvik; Leo Ostigard, Fedrik Andre Bjorkan, Henrik Falcener, Patrick Berg; Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup

Oscar Bobb y Jorgen Strand Larsen. DT: Ståle Solbakken.

Francia | Mike Maignan; Jules Kounde, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Manu Kone, Aurelian Tchouameni; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desire Doue y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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¿A qué hora juegan Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026?

Argentina | Telefe, DSports, TyC Sports, Telefe.com, DGO, Paramount +, TyC Sports Play, Disney Plus Premium

Colombia | DSports, Win Sports, DGO, Paramount +, Win Sports Play

Chile | Chilevision, DSports, Chilevision Web, DGO, Paramount +, Disney Plus Premium

Perú | América TV, DSports, América TVGO, DGO, Paramount +, Disney Plus Premium

México | VIX Premium

Paraguay | GEN, Canal Trece

Uruguay | Canal 5, DSports, Antel TV, DGO, Paramount +, Disney Plus Premium

Ecuador | Teleamazonas, Dsports, Teleamazonas App, DGO, Paramount +, Disney Plus Premium

Venezuela | Televen, DSports, Televen Stream, DGO, Paramount +, Disney Plus Premium

Bolivia | Tigo Sports, Unitel, Entel Gol, Red Uno, Tigo App, Entel App

España | DAZN

Estados Unidos | FOX, Telemundo, FOX ONE, Peacock

DATOS CLAVES

Erling Haaland y Martin Odegaard arrancarán como suplentes en la selección de Noruega para descansar de cara a la siguiente ronda.

y arrancarán como suplentes en la selección de para descansar de cara a la siguiente ronda. Noruega y Francia se enfrentan hoy por la fecha 3 del Grupo I para definir el primer lugar de su zona en el Mundial 2026 .

se enfrentan hoy por la fecha 3 del para definir el primer lugar de su zona en el . Kylian Mbappé lidera el once titular de Francia en este decisivo duelo que iniciará a las 14:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.