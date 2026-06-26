Erling Haaland será suplente, mientras que Kylian Mbappé será de la partida. El oráculo predictivo de la IA, lanzó un tajante pronóstico.

La tercera y última jornada del Grupo I del Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Noruega y Francia se enfrentarán en un duelo que definirá al líder de la zona, con dos selecciones que llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos.

El encuentro iba poner frente a frente a dos de las grandes figuras del fútbol mundial: Erling Haaland, máximo referente del conjunto noruego, y Kylian Mbappé, líder de una Francia que aspira a conquistar el título.

Sin embargo, el técnico noruego, Stalen Solbakken, decidió enfrentar el compromiso ante ‘Les Bleus’ con equipo alternativo por lo que tanto el ‘Androide’ Haaland y Martin Odegaard serán suplentes en el Boston Stadium de Foxborough.

Con un choque tan parejo en el papel, en Bolavip le consultamos al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial para conocer su pronóstico sobre el resultado exacto del compromiso. Y la respuesta fue tajante: “Me la juego por completo con este resultado exacto: Noruega 1 – 2 Francia”.

Kylian Mbappé será titular ante Noruega, mientras que Erling Haaland irá al banco de suplentes en los ‘Vikingos’ (Getty Images).

Las razones de la IA para dar por ganador a Francia

Francia no va a regular: El plantel de Deschamps tiene una profundidad impresionante. Incluso si ellos también rotan algunos nombres, la “unidad B” francesa (con figuras que serían titulares en cualquier otra selección del mundo) sale a comerse el campo para ganarse un puesto en las rondas de eliminación directa.

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