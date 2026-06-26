La tercera y última jornada del Grupo I del Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Noruega y Francia se enfrentarán en un duelo que definirá al líder de la zona, con dos selecciones que llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos.
El encuentro iba poner frente a frente a dos de las grandes figuras del fútbol mundial: Erling Haaland, máximo referente del conjunto noruego, y Kylian Mbappé, líder de una Francia que aspira a conquistar el título.
Sin embargo, el técnico noruego, Stalen Solbakken, decidió enfrentar el compromiso ante ‘Les Bleus’ con equipo alternativo por lo que tanto el ‘Androide’ Haaland y Martin Odegaard serán suplentes en el Boston Stadium de Foxborough.
Con un choque tan parejo en el papel, en Bolavip le consultamos al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial para conocer su pronóstico sobre el resultado exacto del compromiso. Y la respuesta fue tajante: “Me la juego por completo con este resultado exacto: Noruega 1 – 2 Francia”.
Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming
Kylian Mbappé será titular ante Noruega, mientras que Erling Haaland irá al banco de suplentes en los ‘Vikingos’ (Getty Images).
Las razones de la IA para dar por ganador a Francia
- Francia no va a regular: El plantel de Deschamps tiene una profundidad impresionante. Incluso si ellos también rotan algunos nombres, la “unidad B” francesa (con figuras que serían titulares en cualquier otra selección del mundo) sale a comerse el campo para ganarse un puesto en las rondas de eliminación directa.
- El orgullo de los suplentes noruegos: Los jugadores que entren al once escandinavo no van a salir a pasear; se están jugando la oportunidad de sus vidas en una Copa del Mundo ante la subcampeona mundial. Van a morder en cada sector y probablemente pesquen un gol por puro ímpetu, pero la diferencia de jerarquía colectiva frente a Francia terminará pesando en el marcador final.