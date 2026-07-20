Gustavo Petro atacó a James Rodríguez el 20 de julio y celebró la derrota de Argentina en la final del Mundial

Gustavo Petro criticó a James Rodríguez y celebró la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial este 20 de julio.

Una vez más, Gustavo Petro le apuntó a James Rodríguez y a la Selección Colombia. En esta ocasión, lo hizo en el discurso del desfile del 20 de julio por la conmemoración del día de la independencia, y no solo criticó al ’10’. El presidente colombiano también celebró la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026.

¡A los antencendentes! Antes de viajar a Estados Unidos para iniciar la preparación al Mundial, los jugadores de la Selección Colombia recibieron el pabellón nacional y a Petro no le gustó nada la forma en la que James lo saludó.

“James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo”, publicó Gustavo Petro en X el 6 de junio mientras aparecían las opiniones dividades sobre cómo los jugadores de la Selección Colombia miraron al actual presidente de Colombia. Ahora, llegó un nuevo ataque.

Gustavo Petro señaló a James Rodríguez y celebró la derrota de Argentina en el Mundial

Gustavo Petro y James Rodríguez en un evento de la Selección Colombia.

“¿Por qué perdió Argentina y Colombia en el fútbol? Por codicia y falta de humildad. Lo dije. Me miraron feo, pero hoy (20 de julio) puedo decirlo sobre los hechos. ¿Por qué ganó España? Porque es en equipo que trabaja y se ayuda entre sí. La ayuda es lo que salva la humanidad. Codicia y vida son antagónicos, es una contradicción. Si la humanidad se acaba en las próximas decádas, en un siglo, es por la codicia y nada más”, dijo Petro en el discurso del 20 de julio.

Así terminaron Colombia y Argentina en el ranking FIFA tras el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegó a su y mientras que Argentina fue subcampeona y quedó en la segunda posición del Ranking FIFA, la Selección Colombia quedó eliminada en octavos de final, ocupó el décimo lugar y, actualmente, se ubica en la undécima posición del Ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

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