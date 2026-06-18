El técnico de Sudáfrica se quejó por una expulsión y lo comparó con la falta de Messi ante Argelia: “¿Cuál es la diferencia?”

Sudáfrica se queja de las decisiones de la FIFA mientras compara una de sus expulsiones con la que pudo tener Messi contra Argelia.

La victoria de la Selección Argentina frente a Argelia no puede entenderse sin la figura de Lionel Andrés Messi. No solamente por los 3 goles del capitán de la Albiceleste, sino por una acción que durante la primera parte llevó a que todo el combinado del norte de África pidiese una tarjeta roja. Incluso desde Sudáfrica se mantienen expectantes alrededor del tema y la utilizan a modo de comparación para reclamar por injusticias por parte del comité de árbitros de la FIFA.

Hugo Broos utilizó la patada del argentino sobre el futbolista de Argelia para criticar al máximo ente del fútbol mundial por la sanción a Themba Zwane. El futbolista sudafricano fue expulsado durante el partido inaugural y se le ha dado una sanción de 3 partidos que le hará perderse lo que queda de la fase de grupos de acuerdo con las resoluciones oficiales. El entrenador de los Bafana-Bafana no considera que exista una claridad en los criterios a la hora de juzgar dichas acciones.

“No quiero que expulsen a Messi, porque un jugador como él tiene que estar en el campo. Todos hemos visto lo fantástico que es, pero ¿cuál es la diferencia? La tarjeta roja para Zwane fue excesiva. Volví a ver la jugada y no creo que fuera penalti”, fueron las reflexiones de Hugo Broos en la conferencia de prensa oficial a la espera del choque con la República Checa. Ahí sus jugadores se juegan buena parte de la supervivencia en el Mundial.

Para el entrenador de Sudáfrica no hubo el mismo criterio a la hora de evaluar y juzgar dichas jugadas. Entiende que la que sufrió su jugador fue de la mano de una rigurosidad que no se vio en la acción con la cual el capitán de la Selección Argentina pudo haber visto la tarjeta roja: “Y cuando lo comparo con lo que pasó con Messi, desde luego no estoy de acuerdo. Creo que ni siquiera hubo revisión del VAR en la jugada de Messi, mientras que sí la hubo en la de Zwane”.

Sudáfrica comparó la roja a Zwane y la entrada de Messi: GETTY

La FIFA ya confirmó que Themba Zwane no podrá jugar como mínimo hasta la ronda de octavos de final. Todo esto en caso de que Sudáfrica, por supuesto, siga con vida en el torneo superando a conjuntos de la talla de Corea del Sur y la República Checa. Tras ello, tendrían que hacerlo en un escenario donde en los dieciseisavos de final pasan de fase y completan una edición histórica para los Bafana-Bafana.

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Harry Kane le quitó récord a Messi

El argentino firmó hasta 10 hitos sin precedentes con su actuación ante Argelia. Pero horas más tarde perdió un récord que tenía desde el Mundial de Qatar 2022 a manos del delantero de la selección inglesa según las planillas de datos. Gracias al penal pitado durante la primera parte en el encuentro frente a Croacia, Harry Kane se convirtió en el jugador con más goles desde los 11 pasos en la Copa del Mundo.

Cinco suma hasta la fecha el delantero del Bayern Múnich y supera los cuatro con los cuales Messi se encontraba empatado con nombres como Gabriel Batistuta, Rob Rensenbrink o Eusebio. Lionel Andrés ya no es en este momento el jugador con más tantos desde los 11 pasos en toda la historia de los Mundiales.

Datos claves

El DT Hugo Broos criticó a la FIFA comparando una acción de Lionel Messi.

criticó a la FIFA comparando una acción de Lionel Messi. El futbolista Themba Zwane recibió tres partidos de sanción tras ser expulsado con Sudáfrica.

recibió tres partidos de sanción tras ser expulsado con Sudáfrica. El delantero Harry Kane superó a Messi como máximo goleador de penalti en Mundiales.